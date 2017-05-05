НВО працює над чотирма спін-оффами "Гри престолів"

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Терміни виходу серіалів на екрани не оголошуються.

НВО працює над спін-оффами "Гри престолів"

Телеканал НВО уклав з чотирма сценаристами угоди про розробку спін-оффів серіалу "Гра престолів" , повідомляє Variety.

Над проектами будуть працювати Макс Боренштейн ("Годзілла" 2014 року, "Конг: Острів черепа"), Джейн Голдман (фільми Marvel з серії "Kingsman" і "Люди Ікс"), Карлі Рей ("Божевільні") і Брайан Хелгеленд ("Секрети Лос-Анджелеса", "Історія Лицаря", "Легенда"). До створення спін-оффів будуть залучені і творці "Гри престолів" Девід Беніофф та Ден Вайс, а також автор книг Джордж Мартін, але жоден з них не буде писати сценарій.

Терміни виходу спін-оффів на екрани не називаються. Представники телеканалу заявили про те, що "витратять стільки часу, скільки буде потрібно сценаристам" і "будуть оцінювати результат за готовим сценарієм".

Раніше стало відомо про те, що сьомий сезон серіалу вийде на екрани влітку 2017 року, замість звичних для глядача березня – квітня. Творці серіалу також підтвердили, що сьомий сезон "Гри престолів" буде складатися з семи серій, а не 10, як попередні сезони.