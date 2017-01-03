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Новий сезон "Шерлока" став другим за популярністю шоу Великобританії

3 січня в 11:30

Прем'єру четвертого сезону за кількістю переглядів обійшов тільки відлік до настання нового року.

шерлок
Прем'єру нового сезону "Шерлока" подивилися 8,1 мільйона британців
Кинопоиск
Прем'єра четвертого сезону серіалу "Шерлок" стала одним з найпопулярніших шоу, показаних у Великобританії в період новорічних свят. Як повідомляє The Guardian, шоу подивилися 8,1 мільйона глядачів.

"Шерлок" поступився тільки відліку до настання нового року і трансляції феєрверків, які подивилися 11,6 мільйона глядачів. Серіал подивилися 32,8% телевізійної аудиторії. Крім того, новий сезон "Шерлока" обійшов за популярністю різдвяне звернення королеви Єлизавети, яке подивилися 7,7 мільйона жителів Великобританії.

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1 січня минулого року був показаний спеціальний епізод серіалу, дія в якому відбувалася в Британії вікторіанської епохи. Епізод зібрав найбільшу телеаудиторію в Британії під час новорічних свят - його подивилося понад 8 млн глядачів. Це 34,7% від загальної аудиторії.

За матеріалами: DT.UA
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Теги популярність Великобританія шоу
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