Новий сезон "Шерлока" став другим за популярністю шоу Великобританії

Прем'єру четвертого сезону за кількістю переглядів обійшов тільки відлік до настання нового року.

Прем'єру нового сезону "Шерлока" подивилися 8,1 мільйона британців Кинопоиск

Прем'єра четвертого сезону серіалу "Шерлок" стала одним з найпопулярніших шоу, показаних у Великобританії в період новорічних свят. Як повідомляє The Guardian , шоу подивилися 8,1 мільйона глядачів.

"Шерлок" поступився тільки відліку до настання нового року і трансляції феєрверків, які подивилися 11,6 мільйона глядачів. Серіал подивилися 32,8% телевізійної аудиторії. Крім того, новий сезон "Шерлока" обійшов за популярністю різдвяне звернення королеви Єлизавети, яке подивилися 7,7 мільйона жителів Великобританії.

1 січня минулого року був показаний спеціальний епізод серіалу, дія в якому відбувалася в Британії вікторіанської епохи. Епізод зібрав найбільшу телеаудиторію в Британії під час новорічних свят - його подивилося понад 8 млн глядачів. Це 34,7% від загальної аудиторії.