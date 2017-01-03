Новий сезон "Шерлока" став другим за популярністю шоу Великобританії

Прем'єру четвертого сезону за кількістю переглядів обійшов тільки відлік до настання нового року.
"Шерлок" поступився тільки відліку до настання нового року і трансляції феєрверків, які подивилися 11,6 мільйона глядачів. Серіал подивилися 32,8% телевізійної аудиторії. Крім того, новий сезон "Шерлока" обійшов за популярністю різдвяне звернення королеви Єлизавети, яке подивилися 7,7 мільйона жителів Великобританії.
1 січня минулого року був показаний спеціальний епізод серіалу, дія в якому відбувалася в Британії вікторіанської епохи. Епізод зібрав найбільшу телеаудиторію в Британії під час новорічних свят - його подивилося понад 8 млн глядачів. Це 34,7% від загальної аудиторії.DT.UA