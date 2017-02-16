Новий сезон "Американської історії жахів" буде заснований на виборах президента США

На думку творців шоу, сценарій "зацікавить багатьох людей".

У "Американської історії жахів" розкажуть про вибори президента США Кинопоиск

Новий сезон серіалу "Американська історія жахів" буде присвячений виборам президента США, що пройшли в листопаді минулого року. Про це заявив продюсер, режисер і сценарист шоу Райан Мерфі, повідомляє The Independent.

"Сезон ще не отримав назви, але зйомки почнуться вже в червні і він буде присвячений минулим виборам. Я думаю, що це зацікавить багатьох людей", заявив Мерфі. Крім того, за словами продюсера в серіалі може з'явитися персонаж, схожий на Дональда Трампа.

Варто відзначити, що попередні сезони серіалу розповідали про будинок з привидами, психіатричну лікарню для душевнохворих злочинців, цирк виродків, а також про пансіон для обдарованих дівчат, створений ковеном відьом.

Перший сезон хоррор-серіалу "Американська історія жахів" вийшов 5 жовтня 2011-го. Особливістю проекту є те, що кожен випуск розповідає унікальну історію, при цьому основний акторський склад не змінюється. У підсумку глядачі бачать одних і тих же акторів, але в різних обставинах і образах. Проект неодноразово номінувався на "Еммі" і "Золотий глобус", в тому числі як кращий телесеріал.

Дональд Трамп був приведений до присяги президента США у п'ятницю, 20 січня, змінивши на цій посаді Барака Обаму.

70-річний мільярдер Дональд Трамп озвучив свій намір балотуватися в президенти США лише в 2015-му, хоча мінімум п'ять разів оголошував про свої плани поборотися за президентське крісло, починаючи з 1988 року. Детальніше читайте в матеріалі DT.UA "З крісла мільярдера в крісло президента: шлях Трампа в Білий дім".