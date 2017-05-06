Нищук назвав чутками інформацію про трирічне відсторонення України від участі в "Євробаченні"

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Україну можуть дискваліфікувати за скандал навколо учасниці з Росії.

Офіційної інформації про відсторонення України від участі в "Євробаченні" немає Eurovision.tv

На даний момент інформація про те, що Україну можуть дискваліфікувати на три роки від участі в "Євробаченні" через скандал навколо учасниці з Росії є чутками, заявив міністр культури України Євген Нищук в інтерв'ю Eurovision.ua.

"Поки не готовий коментувати цю ситуацію, оскільки інформація про дискваліфікацію України на три роки - тільки чутки. Ми не маємо жодних офіційних листів, щоб про це говорити", - заявив він.

"Україна - відкрита мультикультурна країна, однак ситуація з представницею росії на Євробаченні - це очевидна провокація. І тут всі заздалегідь розуміли, що є конкретні закони України. Ми фактично знаходимося в стані війни. У кожній країні є закон, і питання закону не обговорюється. Тому ми зробили все так, як того вимагав закон", - додав Нищук.

Раніше повідомлялося про те, що Росія відмовилася від участі в "Євробаченні" в цьому році, відхиливши обидві пропозиції, які були висунутий Європейською мовною спілкою (EBU). "Ці пропозиції полягали в тому, щоб прийняти участь через супутник, або змінити виконавця на іншого, хто б міг законно приїхати в Україну для проведення конкурсу. Нажаль, ці пропозиції були відхилені "Першим каналом". І вони оголосили, що Росія не зможе взяти участь у конкурсі в цьому році. Ми дуже хотіли, щоб всі 43 країни змогли прийняти участь в конкурсі і зробили все можливе для досягнення цієї мети", - йдеться в заяві EBU.

Нагадаємо, 22 березня СБУ на три роки заборонила Юлії Самойловій в'їзд на територію України.

Раніше голова СБУ Василь Грицак висловив свою позицію щодо того, що російській співачці потрібно заборонити в'їзд на територію України: "Я вважаю, що закон повинен бути один для всіх, оскільки ця людина порушила закон".

Грицак висловив переконання, що відправляючи на пісенний конкурс Самойлову, влада РФ вирішила перевірити реакцію української сторони, і запевнив, що "реакція СБУ обов'язково буде", але хотів би, щоб була реакція не тільки спецслужби: "Ми хотіли б також почути висновки з цього питання організаторів Євробачення, Міністерства культури, інших відповідних відомств".

Результати відбору конкурсанта від Росії на "Євробаченні 2017" стали відомі 12 березня. Країну представить Юлія Самойлова – співачка сама пише тексти і музику. Дівчина з дитинства, пересувається на інвалідному візку і має першу групу інвалідності. Вона є лауреатом різних музичних конкурсів та фестивалів в РФ і за кордоном. Була учасницею урочистої церемонії відкриття Зимових паралімпійських ігор 2014 року в Сочі.

Пізніше стало відомо про те, що Самойлова виступала в окупованій Керчі 27 червня 2015 року разом з Лолітою і Олегом Газмановим.