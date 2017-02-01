Ніколь Кідман може зіграти у фільмі "Аквамен"

Актриса може виконати роль матері головного героя.
Режисером фільму виступить Джеймс Ван, а продюсерами – Пітер Сафран, Дебора Снайдер, Зак Снайдер і Роб Крован. Фільм вийде на екрани 5 жовтня 2018 року.
Вперше Аквамен у виконанні Момоа ненадовго з'явився у фільмі Зака Снайдера "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості", а наступного його поява на екранах відбудеться в "Лізі справедливості".
Фільм "Ліга справедливості" розповість про команду супергероїв, яких зібрали Бетмен і Супермен. Об'єднавшись і забувши про розбіжності, героям доведеться зіткнутися лицем до лиця зі страшною загрозою в особі могутнього правителя планети Апоколипс — Дарксайда, чия міць здатна звернути в прах не тільки Землю, але і всю галактику.
Ролі у фільмі виконають Галь Гадот, Джаред Літо, Генрі Кавілл, Джейсон Момоа, Ембер Херд
Бен Аффлек, Емі Адамс, Джессі Айзенберг, Езра Міллер, Кірсі Клемонс та інші.