Названо ім'я режисера нового фільму про Бетмена

Режисером нової картини виступить Метт Рівз.
"Мені подобалася історія Бетмена ще з дитинства. Він знаковий і нездоланний персонаж, який глибоко резонує зі мною. Я неймовірно гордий і щасливий працювати з Warner Bros., щоб перенести на великий екран епічність і емоційний новий погляд на лицаря в масці", заявив режисер.
Бен Аффлек, який зіграє головну роль у фільмі, привітав нового режисера повідомленням на своїй сторінці в Twitter. "Ласкаво просимо в Бет-печеру", написав він.
Welcome to the Batcave, @MattReevesLA pic.twitter.com/JsB4sGGux2— Ben Affleck (@BenAffleck) 24 лютого 2017 р.
Раніше передбачалося, що режисерське крісло нового фільму займе Аффлек, але він відмовився знімати картину, пославшись на те, що не зможе ефективно поєднувати дві посади на зйомках фільму.DT.UA