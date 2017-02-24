Названо ім'я режисера нового фільму про Бетмена

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Режисером нової картини виступить Метт Рівз.

Режисером нового фільму про Бетмена стане Метт Рівз Кинопоиск

Режисер Метт Ривзс, відомий роботою над фільмом "Планета мавп", офіційно затверджений на посаду режисера і продюсера нового фільму про Бетмена , повідомляє The Hollywood Reporter

"Мені подобалася історія Бетмена ще з дитинства. Він знаковий і нездоланний персонаж, який глибоко резонує зі мною. Я неймовірно гордий і щасливий працювати з Warner Bros., щоб перенести на великий екран епічність і емоційний новий погляд на лицаря в масці", заявив режисер.

Бен Аффлек, який зіграє головну роль у фільмі, привітав нового режисера повідомленням на своїй сторінці в Twitter. "Ласкаво просимо в Бет-печеру", написав він.

Раніше передбачалося, що режисерське крісло нового фільму займе Аффлек, але він відмовився знімати картину, пославшись на те, що не зможе ефективно поєднувати дві посади на зйомках фільму.