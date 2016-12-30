Названі найдорожчі кінопровали 2016 року

Перше місце в списку посіла драма "Бен-Гур" Тимура Бекмамбетова.
Друге місце зайняв "Великий і добрий велетень" Стівена Спілберга, який окупив 64% вкладеного фінансування, а втрати від його створення склали 100 мільйонів доларів. На третій сходинці розмістився фільм "Боги Єгипту", що повернув 53% вкладених коштів, втрати від створення якого склали 90 мільйонів доларів.
У список також увійшли "Шпигуни" Роберта Земекіса з Бредом Піттом і Маріон Котійяр (втрати близько 80 мільйонів доларів), "Мисливці за привидами" Пола Фіга (мінус 70 мільйонів доларів) і "Аліса в Задзеркаллі" Джеймса Бобіна (збиток близько 70 мільйонів доларів).
Раніше Forbes назвав найбільш провальні фільми 2016 року. Перше місце в списку зайняв фільм "Макс Стіл". При бюджеті в 10 мільйонів доларів фільм зібрав у світовому прокаті лише 4,4 мільйона, тобто творці змогли повернути всього 42% вкладених у створення картини коштів.DT.UA