Названі найдорожчі кінопровали 2016 року

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Перше місце в списку посіла драма "Бен-Гур" Тимура Бекмамбетова.

"Бен-Гур" зміг повернути лише 43% вкладених у нього коштів Кинопоиск

Історична драма "Бен-Гур" Тимура Бекмамбетова очолила рейтинг найдорожчих провалів року, який склало видання The Hollywood Reporter. Картина зібрала в світовому прокаті 94,1 мільйона доларів при бюджеті 110 мільйонів плюс витрати на маркетинг. Як підкреслює видання, фільм зміг окупити тільки 43% вкладених коштів, студії ж втратили на його створенні 120 мільйонів доларів.

Друге місце зайняв "Великий і добрий велетень" Стівена Спілберга, який окупив 64% вкладеного фінансування, а втрати від його створення склали 100 мільйонів доларів. На третій сходинці розмістився фільм "Боги Єгипту", що повернув 53% вкладених коштів, втрати від створення якого склали 90 мільйонів доларів.

У список також увійшли "Шпигуни" Роберта Земекіса з Бредом Піттом і Маріон Котійяр (втрати близько 80 мільйонів доларів), "Мисливці за привидами" Пола Фіга (мінус 70 мільйонів доларів) і "Аліса в Задзеркаллі" Джеймса Бобіна (збиток близько 70 мільйонів доларів).

Раніше Forbes назвав найбільш провальні фільми 2016 року. Перше місце в списку зайняв фільм "Макс Стіл". При бюджеті в 10 мільйонів доларів фільм зібрав у світовому прокаті лише 4,4 мільйона, тобто творці змогли повернути всього 42% вкладених у створення картини коштів.