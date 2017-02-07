Названі найкращі режисери останніх 25 років за даними Metacritic

Перше місце в списку зайняв Річард Лінклейтер.
Перше місце в рейтингу зайняв Річард Лінклейтер, який зняв такі фільми, як "Отроцтво", "Пробудження життя" і трилогію "Перед світанком", "Перед заходом сонця" та "Перед північчю". Рейтинг режисера склав 88,5 бали. За ним слідує британський режисер Майкл Лі з рейтингом 85,7 балів, а замикає трійку лідерів іранець Джафар Панахі з рейтингом 85,5 бали.
У першу десятку списку також потрапили Жан-П'єр Дарденн, брати Коен, Хірокадзу Корееда, Стівен Спілберг, Мартін Скорсезе, Педро Альмодовар і Вернер Херцог.
Останній рядок рейтингу займає режисер Мартін Мур.
У грудні минулого року Metacritic назвав найгірші фільми 2016 року, перше місце серед яких зайняла картина "Дев'ять життів" з Кевіном Спейсі.DT.UA