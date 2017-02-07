Названі найкращі режисери останніх 25 років за даними Metacritic

Перше місце в списку зайняв Річард Лінклейтер.

Річард Лінклейтер названий кращим режисером останніх 25 років

Портал Quartz опублікував список 100 найкращихостанніх 25 років. При складанні рейтингу враховувалися дані сайту Metacritic, який на підставі рецензій виставляє оцінку фільму від одного до 100 балів, наголошується в повідомленні порталу

Перше місце в рейтингу зайняв Річард Лінклейтер, який зняв такі фільми, як "Отроцтво", "Пробудження життя" і трилогію "Перед світанком", "Перед заходом сонця" та "Перед північчю". Рейтинг режисера склав 88,5 бали. За ним слідує британський режисер Майкл Лі з рейтингом 85,7 балів, а замикає трійку лідерів іранець Джафар Панахі з рейтингом 85,5 бали.

У першу десятку списку також потрапили Жан-П'єр Дарденн, брати Коен, Хірокадзу Корееда, Стівен Спілберг, Мартін Скорсезе, Педро Альмодовар і Вернер Херцог.

Останній рядок рейтингу займає режисер Мартін Мур.

У грудні минулого року Metacritic назвав найгірші фільми 2016 року, перше місце серед яких зайняла картина "Дев'ять життів" з Кевіном Спейсі.