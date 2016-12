Названа причина смерті Джорджа Майкла

Співак помер від серцевої недостатності.

Джордж Майкл помер у віці 53 років Кинопоиск

Британський співакпомер від серцевої недостатності. Про це заявив його менеджер Майкл Ліппман, повідомляє Sky News

Виконавець помер 25 грудня у віці 53 років. У поліції заявили, що не бачать у смерті Майкла "ніяких підозрілих обставин".

"З великою скорботою ми можемо підтвердити, що наш улюблений син, брат і друг Джордж пішов з миром вдома в період Різдва. Родина просить поважати конфіденційність це емоційний і важкий час", заявив агент виконавця.

Джордж Майкл (Георгіос Кириякос Панайотоу) народився в Лондоні в 1963 році. Популярність здобув у середині 1980-х як вокаліст гурту Wham! У 1986 році почав сольну кар'єру, за час якої було продано більше 100 мільйонів його записів.

Майкл – володар двох премій "Греммі" за дебютний сольний альбом Faith (1987) та за пісню I Knew You Were Waiting (For Me), записану дуетом з Аретою Франклін у 1986 році.