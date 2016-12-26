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Названа причина смерті Джорджа Майкла

26 грудня в 11:02

Співак помер від серцевої недостатності.

джордж майкл
Джордж Майкл помер у віці 53 років
Кинопоиск
Британський співак Джордж Майкл помер від серцевої недостатності. Про це заявив його менеджер Майкл Ліппман, повідомляє Sky News.

Виконавець помер 25 грудня у віці 53 років. У поліції заявили, що не бачать у смерті Майкла "ніяких підозрілих обставин".

"З великою скорботою ми можемо підтвердити, що наш улюблений син, брат і друг Джордж пішов з миром вдома в період Різдва. Родина просить поважати конфіденційність це емоційний і важкий час", заявив агент виконавця.

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Джордж Майкл (Георгіос Кириякос Панайотоу) народився в Лондоні в 1963 році. Популярність здобув у середині 1980-х як вокаліст гурту Wham! У 1986 році почав сольну кар'єру, за час якої було продано більше 100 мільйонів його записів.

Майкл – володар двох премій "Греммі" за дебютний сольний альбом Faith (1987) та за пісню I Knew You Were Waiting (For Me), записану дуетом з Аретою Франклін у 1986 році.

За матеріалами: DT.UA
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