Названа дата виходу на екрани фільму про молодого Хана Соло

Фільм вийде на екрани травні 2018 року.

Акторський склад фільму про Хана Соло The Verge

Студія Disney оголосила дату виходу на екрани сольного фільму про Хана Соло. Як повідомляє The Verge , картина вийде на екрани 25 травня 2018 року.

Як зазначає видання, така дата повинна бути близька фанатам кіносаги, оскільки саме 25 травня 1977 року на екрани вийшла "Нова надія". Більше того, до виходу на екрани "Пробудження сили" всі фільми франшизи виходили в травні, на початку сезону блокбастерів в кінотеатрах (за винятком "Атаки клонів", яка вийшла в серпні).

Роль Хана Соло в новому фільмі зіграє Олден Еренрайк. Крім того, у картині також зніметься Емілія Кларк, Вуді Харрельсон, Дональд Гловер, Фібі Уоллер-Брідж і Тенді Ньютон.

У 2012 році студія Disney придбала за 4 мільярди доларів кіностудію Lucasfilm, що володіє правами на зйомки "Зоряних війн". Disney планувала зняти три фільми, безпосередньо пов'язаними з попередніми частинами кіносаги, і кілька спін-оффів.

У грудні 2015 року на екрани вийшов фільм "Зоряні війни: Пробудження сили".

6 січня фільм побили рекорд за зборами в Північній Америці, який належав "Аватару".

27 грудня повідомлялося, що фільм встановив рекорд по швидкості касових зборів: за перші 12 днів прокату картина Джей Джей Абрамса зібрала мільярд доларів. Попереднє досягнення належало "Світу Юрського періоду", який заробив таку суму за 13 днів прокату. Пізніше касові збори фільму подолали позначку у два мільярди доларів.

У перший вікенд в Україні "Зоряні війни" зібрали 26 з половиною мільйонів гривень, а подивилися фільм 326 тисяч глядачів.