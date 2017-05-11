На "Євробачення 2017" продано понад 58 тисяч квитків

Невелику кількість квитків у фан-зону все ще можна придбати.

На "Євробачення" продано 58 тисяч 400 квитків Василь Артюшенко, DT.UA

На міжнародний пісенний конкурс "Євробачення 2017" , який проходить у Києві, продано понад 58 тисяч квитків. Про це заявив виконавчий продюсер "Євробачення" в Україні Павло Грицак, повідомляє "Укрінформ".

"Станом на сьогодні продано понад 58 тисяч 400 квитків, що дуже хороший результат. І ми дуже раді, що така кількість глядачів відвідає пісенний конкурс "Євробачення". Ми бачимо, що денні шоу мають величезну популярність, і дуже раді, що приходять родини, і цей прекрасний великий, великий проект залишиться в пам'яті у дітей", - розповів він.

Разом з тим, Грицак додав, що на даний момент невелика кількість квитків у фан-зону, у тому числі і на півфінал, все ще залишилася.

Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення-2016" у Стокгольмі виграла українка Джамала з піснею "1944". За результатами голосування національних журі країн-учасниць "Євробачення" і смс-голосування глядачів Джамала набрала 534 бали. Україна отримала право організувати "Євробачення" наступного року, як країна-переможець.

9 вересня стало відомо, що містом, яке прийме пісенний конкурс "Євробачення-2017" стане Київ.

На засіданні 11 жовтня Кабінет міністрів України затвердив план підготовки до проведення "Євробачення" в Україні у 2017 році.

Згідно з планом, Київська міська державна адміністрація та Національна телекомпанія України повинні забезпечити підготовку місць проведення "Євробачення", створити інфраструктуру і забезпечити трансляцію конкурсу.

25 лютого стало відомо, що Україну в цьому році на пісенному конкурсі представить гурт O.Torvald.