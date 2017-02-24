На "Євробачення 2017" продано майже 15 тисяч квитків

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Квитки продані в 52 країни світу.

Квитки на "Євробачення" продані в 52 країни світу Василь Артюшенко, DT.UA

Станом на ранок п'ятниці на пісенний конкурс "Євробачення", який цього року пройде в Києві, було продано майже 15 тисяч квитків, заявив віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко.

"Станом на 9.30 сьогоднішнього дня продано 14951 квиток в 52 країни світу, не тільки Європи", - сказав він в ході години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.

При цьому, 52% квитків купили жителі України, а 48% були продані в інші країни.

Кириленко також нагадав, що продаж квитків на "Євробачення" стартував 14 лютого, а перший з них купила співачка Руслана – переможниця конкурсу в 2004 році.

Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення-2016" у Стокгольмі виграла українка Джамала з піснею "1944". За результатами голосування національних журі країн-учасниць "Євробачення" і смс-голосування глядачів Джамала набрала 534 бали. Україна отримала право організувати "Євробачення" наступного року, як країна-переможець.

9 вересня стало відомо, що містом, яке прийме пісенний конкурс "Євробачення-2017" стане Київ.

На засіданні 11 жовтня Кабінет міністрів України затвердив план підготовки до проведення "Євробачення" в Україні у 2017 році. Згідно з планом, Київська міська державна адміністрація та Національна телекомпанія України повинні забезпечити підготовку місць проведення "Євробачення", створити інфраструктуру і забезпечити трансляцію конкурсу.