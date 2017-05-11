На "Оперне Євробачення" до Києва приїде 200 учасників

Форум відбудеться з 18 по 20 травня.

На "Оперному Євробаченні" очікується приїзд 200 гостей

З 18 по 20 травня у Києві відбудеться надважливий культурний форум, який за своїм статусом майже не поступається теперішньому Євробаченню.

Жанрова специфіка майбутньої події – все ж таки не популярна музика, а серйозна: опера, оперета. Такий форум, ініційований відомою асоціацією OPERA EUROPA. В його рамках - триденна конференція "Мистецтво об'єднує" за участю найвідоміших оперних продюсерів, режисерів та диригентів Європи.

Приймати в Україні такої ваги культурний форум – честь і відповідальність. Тим паче, що подібний захід відбудеться в нашій країні вперше. І тим більше, що інші країни дуже хотіли би організувати таку подію і в себе (РФ зокрема).

Ініціатива та реалізація OPERA EUROPA в Україні – стратегія і тактика, насамперед, Київського Національного театру оперети (художній керівник Богдан Струтинський). До заходу приєднається і Національна опера України. Ці два театри і стануть головними майданчиками OPERA EUROPA.

Подібні заходи у всьому світі збирають сузір'я музичного театрального світу. Мета зібрань – ствердити мистецтво опери як сучасного виду мистецтва, а також обговорити стратегічні напрями просування сучасної опери у світі і виробити дієві методи такого просування.

Як повідомила DT.UA куратор проекту і директор-розпорядник Київської Національної оперети Олена Циба, до Києва завітають унікальні європейські фахівці, люди, які в прямому, а не в переносному смислі "форматують" сучасний оперний простір. Це, зокрема Єва Клайніц (директор Театру опери в Штутгарді), Ніколас Пейн (директор OPERA EUROPA), Боб Брандсен (Королівська Опера, Лондон), Барбара Геслер (представник Креативної Європи), Дан Куперман (Американська опера, Нью-Йорк), Беата Клатка (Польська національна опера).

І це далеко не повний перелік гостей. Очікуються також представники з Національного театру опери Брно, з Вельської національної опери (Кардіф), Вікторіанської опери (Мельнбурн), Фінської національної опери (Хельсінкі), Державної опери Мюнхена, Словенської національної опери (Любляна), Комічної опери (Хельсінки), багатьох інших театрів. Загалом очікується приїзд 200 учасників.

Програма OPERA EUROPA в Києві - насичена. Вже в перший день, 18 травня, зустріч європейської оперної еліти з Євгеном Нищуком, Віталієм Кличком, Іванною Климпуш-Цинцадзе.

Теми подальших конференцій та дискусій, 19-20 травня: "Культурні політики: будуємо мости", "Авторські права", "Копродукція", "Репертуарний чи бродвейський театр: майбутня картина музичного рику ХХІ століття", "Он-лайн засоби промоції жанру опери", "Міжнародне співробітництво: копродукція, гастролі", "Цифрові платформи промоції мистецтва", "Фандрайзінг: найкращі практики", "Оперна кар'єра на прикладі молодих митців та менеджерів", "Роль опери та музичного театру у суспільстві сьогодні". Серед спікерів як європейські оперні менеджери, так і представники українського музичного театру.

Важливий гість в рамках OPERA EUROPA - український диригент Кирило Карабіц, який зробив в Європі феєричну кар'єру.

В рамках OPERA EUROPA плануються прослуховування українських співаків. Серед заходів для гостей - Bravo l'Operette та "Графіня Маріца" в Національній опереті, а також "Набукко" в Національній Опері.

Два дні поспіль буде проходити засідання директорів асоціації OPERA EUROPA. І, як зазначають українські організатори, цей престижний захід дасть змогу налагодити нові творчі зв'язки з європейськими театрами, які в подальшому стануть основою для нових спільних проектів.