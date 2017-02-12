На кінофестивалі "Берлінале" показали фільм про Сенцова

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На прем'єрі фільму був повний аншлаг.

У Берліні показали фільм про Сенцова ТАСС

У Німеччині на міжнародному кінофестивалі "Берлінале" відбулася прем'єра про незаконно ув'язненного в Росії українського режисера Олега Сенцова , повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник у Twitter.

Посол заявив, що на прем'єрі був повний аншлаг. На фільм прийшли члени журі фестивалю, депутати Бундестагу та дипломати. В рамках прем'єри пройшов також флешмоб Європейської кіноакадемії з вимогою звільнити Сенцова.

Документальний фільм "Процес. Російське держава проти Олега Сенцова" зняв російський режисер Аскольд Куров.

#Berlinale2017 Повний аншлаг на прем'єрі фільму "Процес" про Олега Сенцова за участю членів жюрі фестивалю, депутатів Бундестагу, дипломатів pic.twitter.com/I2p2YKEXxL — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 11 лютого 2017 р.





Детальніше про кінофестиваль читайте у статті Ірини Зубавіної "На Берлінале представлять фільм про Олега Сенцова" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".