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На кінофестивалі "Берлінале" показали фільм про Сенцова

12 лютого в 01:00

На прем'єрі фільму був повний аншлаг.

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У Берліні показали фільм про Сенцова
ТАСС
У Німеччині на міжнародному кінофестивалі "Берлінале" відбулася прем'єра про незаконно ув'язненного в Росії українського режисера Олега Сенцова, повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник у Twitter.

Посол заявив, що на прем'єрі був повний аншлаг. На фільм прийшли члени журі фестивалю, депутати Бундестагу та дипломати. В рамках прем'єри пройшов також флешмоб Європейської кіноакадемії з вимогою звільнити Сенцова.

Документальний фільм "Процес. Російське держава проти Олега Сенцова" зняв російський режисер Аскольд Куров.


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Детальніше про кінофестиваль читайте у статті Ірини Зубавіної "На Берлінале представлять фільм про Олега Сенцова" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Сенцов фільм премія ПРО кіно Росія Україна аншлаг Берлінале фестиваль Бундестаг Німеччина twitter
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