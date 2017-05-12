На бюджет "Євробачення 2017" можна було провести три подібних конкурси – Юрій Рибчинський

Голова національного журі "Євробачення" розповів про корупційну складову конкурсу.

Юрій Рибчинський розповів про корупційну складову "Євробачення"

Голова українського журі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" поет Юрій Рибчинський в інтерв'ю DT.UA зізнався, що його пригнічує організація конкурсу та його корупційна складова.

"І звичайно мене обурює ще один факт. Не можу про це мовчати. Це те, що за нинішній бюджет "Євробачення" можна було б провести три подібних конкурси. Не знаю, куди дивиться наша прокуратура, але це ж на поверхні - корупційна складова цього конкурсу. Наприклад, в минулому році в Стокгольмі подібний конкурс провели за 9 мільйонів євро. І досить пристойно. В Естонії колись витратили 12 мільйонів євро. Але такі цифри, як у нас, багатьом країнам навіть не снилися. Бідний народ в Європі - і найдорожче "Євробачення"", - заявив він.

Нагадаємо, бюджет "Євробачення 2017" становить близько 30 мільйонів євро.

Він також додав, що для конкурсу не були побудовані концертні зали, а " в монопольному залі "Україна" - абсолютно дика оренда". "Так, на футбольному "Євро-2012" теж, не сумніваюся, була корупційна складова. Але тоді хоча б були побудовані дороги, реконструйовані стадіони. І це все залишилося Україні", - підкреслив Рибчинський.

Читайте повністю інтерв'ю з Юрієм Рибчинським в свіжому номері газети "Дзеркало тижня. Україна".