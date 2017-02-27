Мюзикл "Ла-Ла Ленд" отримав перший "Оскар"

Картина була відзначена за роботу художника-постановника.
Мюзикл отримав нагороду в категорії "Краща робота художника". Варто відзначити, що фільм, представлений в 14 категоріях, вже не зможе побити рекорд "Титаніка", оскільки у багатьох категоріях не зміг здобути перемогу.
Крім того, "Оскари" вже отримали мультфільм "Зоотрополіс", визнаний кращим мультфільмом, "Книга джунглів" за кращі візуальні ефекти, а "Пісочник" від студії Pixar став найкращим короткометражним анімаційним фільмом. Нагороду в категорії "Кращий фільм іноземною мовою" отримав "Комівояжер", Віола Девіс стала кращою актрисою другого плану, а "Загін самогубців" був нагороджений за кращий звук.
Раніше повідомлялося про те, що "Ла-Ла Ленд" став лідером за кількістю виграних статуеток "Золотий глобус". Він переміг у всіх семи номінаціях, де був представлений, таким чином устновив новий рекорд в історії "Золотого глобуса".DT.UA