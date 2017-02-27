Мюзикл "Ла-Ла Ленд" отримав перший "Оскар"

Картина була відзначена за роботу художника-постановника.

"Ла-Ла Ленд" отримав "Оскар" за роботу художника-постановника Кинопоиск

У Лос-Анджелесі проходить церемонія вручення премії "Оскар", яка присуджується Американською кіноакадемією. Лідер за кількістю номінацій цього року мюзикл "Ла-Ла Ленд" вже отримав першу нагороду.

Мюзикл отримав нагороду в категорії "Краща робота художника". Варто відзначити, що фільм, представлений в 14 категоріях, вже не зможе побити рекорд "Титаніка", оскільки у багатьох категоріях не зміг здобути перемогу.

Крім того, "Оскари" вже отримали мультфільм "Зоотрополіс", визнаний кращим мультфільмом, "Книга джунглів" за кращі візуальні ефекти, а "Пісочник" від студії Pixar став найкращим короткометражним анімаційним фільмом. Нагороду в категорії "Кращий фільм іноземною мовою" отримав "Комівояжер", Віола Девіс стала кращою актрисою другого плану, а "Загін самогубців" був нагороджений за кращий звук.

Раніше повідомлялося про те, що "Ла-Ла Ленд" став лідером за кількістю виграних статуеток "Золотий глобус". Він переміг у всіх семи номінаціях, де був представлений, таким чином устновив новий рекорд в історії "Золотого глобуса".