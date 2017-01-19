Музей мадам Тюссо замінив воскову фігуру Обами на фігуру Трампа

Фігура з'явилася в експозиції, присвяченій овальному кабінету.

Воскова фігура Трампа з'явилася в експозиції, присвяченій овальному кабінету Музею мадам Тюссо news.yahoo.com

Фігура обраного президента США Дональда Трампа з'явилася в лондонському Музеї мадам Тюссо, повідомляє "Интерфакс" з посиланням на британські ЗМІ.

Фігуру Трампа з'явилася в експозиції, яка представляє овальний кабінет Білого дому США, де вона замінила фігуру Барака Обами. Для створення реалістичної зачіски Трампа творці фігури використовували шерсть яка.

Постать Трампа буде представлена глядачам 20 січня, коли він офіційно вступить на посаду. Вона буде виставлена в експозиції, присвяченій овальному кабінету, до завершення терміну президентства Трампа.

Нагадаємо, 8 листопада, кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп виграв вибори президента США, заручившись підтримкою більшості виборців у більшості штатів.