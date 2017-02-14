Мінкультури опротестувало британські розкопки в Криму

МЗС України може незабаром вислати ноту протесту.

Україна вимагає в окупанта дотримуватися міжнародне законодавство evgovorov / Depositphotos

Міністерство культури звернулося до МЗС України з вимогою вислати ноти протесту МЗС РФ і МЗС Великобританії у зв'язку з планами британських вчених-археологів з університету міста Брістоля і англійської військово-історичного журналу реалізувати спільний історико-археологічний проект, пов'язаний з подіями Кримської війни 1853-1856 років, повідомляється на сайті міністерства.

Зокрема, британські історики планують провести спільні археологічні розкопки, видання книг і журналів відповідного напряму та організацію молодіжних археологічних таборів для російських і британських студентів.

"Міністерство культури України звертає увагу, що будь-яке втручання в цілісність об'єктів культурної спадщини, які знаходяться на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, будуть розцінюватися українською стороною, як порушення Росією своїх обов'язків, як держави-окупанта з покладанням на неї за такі дії міжнародно-правової відповідальності", - повідомляється на сайті Мінкульту.

Міністерство також вимагає від РФ як держави, яка здійснює тимчасову незаконну окупацію українських територій, забезпечити виконання своїх зобов'язань з міжнародного права. Мінкультури у свою чергу, просить Великобританію вжити заходів для недопущення відвідування окупованоъ території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь громадянами Великобританії (в т. ч. британськими археологами з університету міста Брістоля і англійської військово-історичного журналу) і підкреслює необхідність дотримання режиму в'їзду на окуповану територію України, встановленого чинним законодавством України.

Раніше повідомлялося, що Кримська і Сімферопольська єпархія Російської православної церкви претендує на 24 об'єкти музею-заповідника "Херсонес Таврійський" в окупованому Криму. Нагадаємо, Херсонес увійшов до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в 2013 році.