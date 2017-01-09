Меріл Стріп розкритикувала Дональда Трампа на врученні "Золотого глобуса"

Актриса звинуватила обраного президента його в зневажливому ставленні до людини з інвалідністю. У відповідь Трамп назвав її "любителькою Хілларі".

Стрип розкритикувала Трампа за його пародію на репортера New York Times Сержа Ковалески, людини з інвалідністю Кинопоиск

Під час церемонії нагородження "Золотий глобус" Меріл Стріп, яка отримала премію за видатні заслуги в кінематографі, розкритикувала обраного президента США Дональда Трампа. Зокрема, вона згадала випадок, коли Трамп спародіював журналіста New York Times з інвалідністю Сержа Ковальські.

"Це був момент, коли людина, що претендує на найбільш шановну посаду в нашій країні, спародіював репортера з інвалідністю. Людину, яку він перевершує його в привілеях, владі та можливості дати відсіч. Момент, коли я побачила це, розбив мені серце, і я до сих пір не можу викинути його з голови, тому що це було не кіно, це було в реальному житті", - заявила актриса в своїй промові.

При цьому Стріп не вимовила ім'я майбутнього президента.

Актриса підкреслила, що така поведінка президента "дає дозвіл" іншим робити так само. Вчинок Трампа вона назвала "інстинктом принижувати, підкресливши, що "неповага тягне за собою неповагу, насильство веде до насильства".

На це Трамп назвав Стрип "любителькою" Хілларі Клінтон, а також заявив, що не здивований тому, що "піддається атакам з боку лібералів зі світу кіно".

У Лос-Анджелесі оголосили лауреатів 74 премії "Золотий глобус". Лідером за кількістю виграних статуеток став мюзикл "Ла-Ла Ленд" з Райаном Гослінгом і Еммою Стоун у головній ролі. Він переміг у всіх семи номінаціях, де був представлений, таким чином устновив новий рекорд в історії "Золотого глобуса".