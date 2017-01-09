"Ла-Ла Ленд" встановив рекорд кінопремії "Золотий глобус"

Мюзикл переміг у семи номінаціях.

У Лос-Анджелесі оголосили лауреатів 74 премії "Золотий глобус". Лідером за кількістю виграних статуеток став мюзикл "Ла-Ла Ленд" з Райаном Гослінгом і Еммою Стоун у головній ролі. Він переміг у всіх семи номінаціях, де був представлений, таким чином устновив новий рекорд в історії "Золотого глобуса".

"Ла-Ла Ленд" був визнаний найНайНайкращим фільмом у категорії комедія або мюзикл і отримав нагороди за кращий сценарій (Дем'єн Шазелл), найкращу музику (Джастін Гурвич) і найкращу пісню ("City of Stars" Джастіна Гурвича). Шазелл також отримав премію як найкращий режисер, а виконавці головних ролей Емма Стоун і Райан Гослінг — як найкращі актори в комедії або мюзиклі.

Найкращим драматичним фільмом визнано "Місячне світло" Баррі Дженкінса. Кейсі Афлек отримав Золотий глобус за найкращу роль у драматичному фільмі - "Манчестер біля моря".

Статуетку за найкращу роль другого плану у фільмі "Огорожі" отримала актриса Віола Девіс. Нагороду за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі "Під покровом ночі" отримав Аарон Тейлор-Джонсон.

Золотий глобус " за найкращий фільм іноземною мовою отримав трилер "Вона" Пола Верховена, я кому йдеться про парижанку, яка хоче помститися своєму ґвалтівникові. Головну роль у фільмі зіграла французька актриса Ізабель Юппер, яка отримала премію за найкращу жіночу роль у драматичному фільмі.

Найкращим анімаційним фільмом визнано творіння Walt Disney "Звірополіс".

Найкращим драматичним серіалом визнали "Корону". Актриса з цього серіалу Клер Форй отримала нагороду як найкраща актриса в драматичному серіалі.

Золотий глобус за найкращий комедійний серіал отримав "Атланта"

"Американська історія злочинів" перемогла в номінаціях "Найкращий телефільм або міні-серіал", "Найкраща актриса в телефільмі або міні-серіалі" (Сара Полсон).

Меріл Стріп отримала "Золотий Глобус" за досягнення в кінематографі. У своїй промові вона, не називаючи імен, розкритикувала майбутнього президента США Дональда Трампа за його висловлювання і погляди, назвавши його обрання найбільш шокуючим в цьому році.

Премію "Золотий глобус" в категорії "Найкращий фільм" у 2015 році отримала стрічка Алехандро Гонсалеса Іньярітту "Легенда Г'ю Гласса". Сам Іньярітту був названий НайНайкращим режисером за роботу над картиною. Крім того, премія за кращу чоловічу роль у драматичному художньому фільмі дісталася Леонардо ДіКапріо, який зіграв головну роль у цій картині.