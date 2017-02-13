"Ла-Ла Ленд" отримав нагороду BAFTA в категорії "Кращий фільм"

В цілому, картина отримала п'ять нагород академії.

"Ла-Ла Ленд" став кращим фільмом за версією BAFTA Кинопоиск

Мюзикл "Ла-Ла Ленд" визнаний кращим фільмом року за версією Британської академії кіно і телебачення (BAFTA). Як повідомляється на сайті премії, всього картина отримала п'ять нагород, в тому числі, за кращу операторську роботу і кращий музичний супровід.

Дем'єн Шазелл, який зняв "Ла-Ла Ленд", отримав нагороду як кращий режисер, а виконавиця головної ролі в мюзиклі Емма Стоун визнана кращою актрисою.

Кращим актором став Кейсі Аффлек за "Манчестер біля моря", фільм також отримав нагороду за кращий оригінальний сценарій.

Раніше повідомлялося про те, що "Ла-Ла Ленд" став лідером за кількістю виграних статуеток "Золотий глобус". Він переміг у всіх семи номінаціях, де був представлений, таким чином устновив новий рекорд в історії "Золотого глобуса".

Мюзикл також претендує на отримання премії "Оскар" у 14 номінаціях.