Комедійний фільм з Сердючкою для "Євробачення" обійшовся в 1,8 мільйона гривень

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Під час першого півфіналу фільм був вирізаний з ефіру телеканалу і замінений рекламою.

Фільм з Вєркою Сердючкою обійшовся в 1,8 мільйона гривень

На YouTube з'явилися дві серії короткометражки "Євробачення з Вєркою Сердючкою", які повинні були бути показані під час трансляції півфіналів конкурсу на каналі UA:Перший. Під час показу прешого півфіналу Сердючку з ефіру вирізали, замінивши рекламою. Як заявив фільму режисер Семен Горов, він не знає, чому його не показали по ТБ, повідомляє "Вести".

"Ми намагалися, зняли якісно і оперативно всього за пару днів, вийшло яскраво і смішно, але в ефір фільм не пішов, а чому – я не знаю", – сказав режисер.

При цьому, відзначає видання, на створення фільму було витрачено 1,8 мільйона гривень (майже 70 тисяч доларів). Згідно з даними електронної системи держзакупівель Prozorro за зйомки в короткометражці завдовжки шість хвилин Вєрка Сердючка та її мама отримали гонорар у розмірі 270 тисяч гривень, а режисер Семен Горов 135 тисяч гривень, масовка – 21,6 тисячі гривень (120 осіб за 180 гривень).

Зйомки фільму проходили в Києві на різних локаціях. Третя серія короткометражки повинна з'явитися на YouTube після фіналу конкурсу 13 травня.

Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення-2016" у Стокгольмі виграла українка Джамала з піснею "1944". За результатами голосування національних журі країн-учасниць "Євробачення" і смс-голосування глядачів Джамала набрала 534 бали. Україна отримала право організувати "Євробачення" наступного року, як країна-переможець.

9 вересня стало відомо, що містом, яке прийме пісенний конкурс "Євробачення-2017" стане Київ.

На засіданні 11 жовтня Кабінет міністрів України затвердив план підготовки до проведення "Євробачення" в Україні у 2017 році.

Згідно з планом, Київська міська державна адміністрація та Національна телекомпанія України повинні забезпечити підготовку місць проведення "Євробачення", створити інфраструктуру і забезпечити трансляцію конкурсу.

25 лютого стало відомо, що Україну в цьому році на пісенному конкурсі представить гурт O.Torvald.