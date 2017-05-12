Комедійний фільм з Сердючкою для "Євробачення" обійшовся в 1,8 мільйона гривень

Під час першого півфіналу фільм був вирізаний з ефіру телеканалу і замінений рекламою.
"Ми намагалися, зняли якісно і оперативно всього за пару днів, вийшло яскраво і смішно, але в ефір фільм не пішов, а чому – я не знаю", – сказав режисер.
При цьому, відзначає видання, на створення фільму було витрачено 1,8 мільйона гривень (майже 70 тисяч доларів). Згідно з даними електронної системи держзакупівель Prozorro за зйомки в короткометражці завдовжки шість хвилин Вєрка Сердючка та її мама отримали гонорар у розмірі 270 тисяч гривень, а режисер Семен Горов 135 тисяч гривень, масовка – 21,6 тисячі гривень (120 осіб за 180 гривень).
Зйомки фільму проходили в Києві на різних локаціях. Третя серія короткометражки повинна з'явитися на YouTube після фіналу конкурсу 13 травня.
Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення-2016" у Стокгольмі виграла українка Джамала з піснею "1944". За результатами голосування національних журі країн-учасниць "Євробачення" і смс-голосування глядачів Джамала набрала 534 бали. Україна отримала право організувати "Євробачення" наступного року, як країна-переможець.
9 вересня стало відомо, що містом, яке прийме пісенний конкурс "Євробачення-2017" стане Київ.
На засіданні 11 жовтня Кабінет міністрів України затвердив план підготовки до проведення "Євробачення" в Україні у 2017 році.
Згідно з планом, Київська міська державна адміністрація та Національна телекомпанія України повинні забезпечити підготовку місць проведення "Євробачення", створити інфраструктуру і забезпечити трансляцію конкурсу.
25 лютого стало відомо, що Україну в цьому році на пісенному конкурсі представить гурт O.Torvald.Вести