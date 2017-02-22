Кінотеатри США покажуть фільм "1984" на знак протесту проти Трампа

До акції приєдналися 90 кінотеатрів США і Канади.

В знак протесту проти політики Трампа у США покажуть фільм "1984" news.yahoo.com

Близько 90 кінотеатрів США і Канади приєдналися до акції протесту проти політики президента США Дональда Трампа , в рамках якої заплановано показ фільму "1984", повідомляє The Guardian

Акція пройде 4 квітня – день, коли головний герой твору Вінстон Сміт зробив перший запис у своєму щоденнику.

"Описаний Орвеллом портрет уряду, який фабрикує власні факти, що вимагає повної покори, демонізує іноземних ворогів, ще ніколи не було настільки актуальним", - заявили організатори акції.

"1984" – екранізація однойменного роману-антиутопії Джорджа Орвелла. У картині знімалися Джон Херт, Річард Бертон, Сюзанна Хемілтон, Сиріл Кьюсак. Режисером картини виступив Майкл Редфорд.

Дональд Трамп був приведений до присяги президента США у п'ятницю, 20 січня, змінивши на цій посаді Барака Обаму.

70-річний мільярдер Дональд Трамп озвучив свій намір балотуватися в президенти США лише в 2015-му, хоча мінімум п'ять разів оголошував про свої плани поборотися за президентське крісло, починаючи з 1988 року. Детальніше читайте в матеріалі DT.UA "З крісла мільярдера в крісло президента: шлях Трампа в Білий дім".