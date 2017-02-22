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Кінотеатри США покажуть фільм "1984" на знак протесту проти Трампа

22 лютого в 12:35

До акції приєдналися 90 кінотеатрів США і Канади.

Дональд Трамп
В знак протесту проти політики Трампа у США покажуть фільм "1984"
news.yahoo.com
Близько 90 кінотеатрів США і Канади приєдналися до акції протесту проти політики президента США Дональда Трампа, в рамках якої заплановано показ фільму "1984", повідомляє The Guardian.

Акція пройде 4 квітня – день, коли головний герой твору Вінстон Сміт зробив перший запис у своєму щоденнику.

"Описаний Орвеллом портрет уряду, який фабрикує власні факти, що вимагає повної покори, демонізує іноземних ворогів, ще ніколи не було настільки актуальним", - заявили організатори акції.

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"1984" – екранізація однойменного роману-антиутопії Джорджа Орвелла. У картині знімалися Джон Херт, Річард Бертон, Сюзанна Хемілтон, Сиріл Кьюсак. Режисером картини виступив Майкл Редфорд.

Дональд Трамп був приведений до присяги президента США у п'ятницю, 20 січня, змінивши на цій посаді Барака Обаму.

70-річний мільярдер Дональд Трамп озвучив свій намір балотуватися в президенти США лише в 2015-му, хоча мінімум п'ять разів оголошував про свої плани поборотися за президентське крісло, починаючи з 1988 року. Детальніше читайте в матеріалі DT.UA "З крісла мільярдера в крісло президента: шлях Трампа в Білий дім".

За матеріалами: DT.UA
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Теги США кіно акції Трамп протест фільм
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