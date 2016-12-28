Керрі Фішер в ролі принцеси Леї з'явиться у восьмому епізоді "Зоряних війн"

Актриса завершила зйомки у фільмі до смерті.

Принцеса Лея з'явиться в нових "Зоряних війнах"

Актриса Керрі Фішер, яка померла від зупинки серця, з'явиться в новому фільмі франшизи "Зоряні війни", повідомляє Variety з посиланням на власні джерела.

Зйомки восьмого епізоду кіносаги завершилися в липні цього року, на даний момент картина знаходиться на стадії пост-продакшн. Фішер зіграла в стрічці принцесу Лею Органу, сестру Люка Скайуокера.

Прем'єра фільму під робочою назвою "Зоряні війни: Епізод 8" відбудеться в грудні 2018 року.

У 2012 році студія Disney придбала за 4 мільярди доларів кіностудію Lucasfilm, що володіє правами на зйомки "Зоряних воєн". Disney планувала зняти три фільми, безпосередньо пов'язаними з попередніми частинами кіносаги, і кілька спін-оффов.

У 2012 році студія Disney придбала за 4 мільярди доларів кіностудію Lucasfilm, що володіє правами на зйомки "Зоряних війн". Disney планувала зняти три фільми, безпосередньо пов'язаними з попередніми частинами кіносаги, і кілька спін-оффів.

У грудні 2015 року на екрани вийшов фільм "Зоряні війни: Пробудження сили".

6 січня фільм побили рекорд за зборами в Північній Америці, який належав "Аватару".

27 грудня повідомлялося, що фільм встановив рекорд по швидкості касових зборів: за перші 12 днів прокату картина Джей Джей Абрамса зібрала мільярд доларів. Попереднє досягнення належало "Світу Юрського періоду", який заробив таку суму за 13 днів прокату. Пізніше касові збори фільму подолали позначку у два мільярди доларів.

У перший вікенд в Україні "Зоряні війни" зібрали 26 з половиною мільйонів гривень, а подивилися фільм 326 тисяч глядачів.