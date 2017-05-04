Хедлайнером фіналу "Євробачення 2017" стане Руслана

Співачка представить свою нову пісню.

Руслана презентує нову пісню у фіналі "Євробачення"

У прямому ефірі фіналу Міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2017" , який відбудеться 13 травня, переможниця "Євробачення 2004" Руслана презентує нову пісню, повідомляє UА:Перший.

Наголошується, що співачка представить пісню, яка отримала назву It's Magical. "Вже відомо, що пісня записана українською та англійською мовами, але обидві версії об'єднує також загадкова екзотична мова", - йдеться в повідомленні.

Вперше запрошеним гостем "Євробачення" став Джастін Тімберлейк, який у минулому році виконав пісню Сап't stop the feeling.

Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення-2016" у Стокгольмі виграла українка Джамала з піснею "1944". За результатами голосування національних журі країн-учасниць "Євробачення" і смс-голосування глядачів Джамала набрала 534 бали. Україна отримала право організувати "Євробачення" наступного року, як країна-переможець.

9 вересня стало відомо, що містом, яке прийме пісенний конкурс "Євробачення-2017" стане Київ.

На засіданні 11 жовтня Кабінет міністрів України затвердив план підготовки до проведення "Євробачення" в Україні у 2017 році.

Згідно з планом, Київська міська державна адміністрація та Національна телекомпанія України повинні забезпечити підготовку місць проведення "Євробачення", створити інфраструктуру і забезпечити трансляцію конкурсу.

25 лютого стало відомо, що Україну в цьому році на пісенному конкурсі представить гурт O.Torvald.