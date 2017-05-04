Хедлайнером фіналу "Євробачення 2017" стане Руслана

Співачка представить свою нову пісню.
Наголошується, що співачка представить пісню, яка отримала назву It's Magical. "Вже відомо, що пісня записана українською та англійською мовами, але обидві версії об'єднує також загадкова екзотична мова", - йдеться в повідомленні.
Вперше запрошеним гостем "Євробачення" став Джастін Тімберлейк, який у минулому році виконав пісню Сап't stop the feeling.
Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення-2016" у Стокгольмі виграла українка Джамала з піснею "1944". За результатами голосування національних журі країн-учасниць "Євробачення" і смс-голосування глядачів Джамала набрала 534 бали. Україна отримала право організувати "Євробачення" наступного року, як країна-переможець.
9 вересня стало відомо, що містом, яке прийме пісенний конкурс "Євробачення-2017" стане Київ.
На засіданні 11 жовтня Кабінет міністрів України затвердив план підготовки до проведення "Євробачення" в Україні у 2017 році.
Згідно з планом, Київська міська державна адміністрація та Національна телекомпанія України повинні забезпечити підготовку місць проведення "Євробачення", створити інфраструктуру і забезпечити трансляцію конкурсу.
25 лютого стало відомо, що Україну в цьому році на пісенному конкурсі представить гурт O.Torvald.DT.UA