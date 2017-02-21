Гурт The Hardkiss представив нову пісню українською мовою

Трек отримав назву "Антарктида".
"Ця пісня про природний магнетизм, про невідворотність подій, про те, як любити людину, яка байдужа до тебе. Про те, що, якою б величною не була Антарктида, вона тане і стає вразливою. Антарктида - це образ жінки, яка готова на все, щоб бути з коханою людиною хоча б хвилину. Відчуття, коли летиш на вогонь, знаючи, що він погубить ", розповіла вокалістка гурту Юлія Саніна.
The Hardkiss брали участь в національному відборі на "Євробачення 2016", вийшли до фіналу і посіли в ньому друге місце, поступившись Джамалі, яка стала переможницею міжнародного пісенного конкурсу в минулому році.DT.UA