Топ Новини
<
>

Гурт Imagine Dragons представив нову пісню

10 травня в 10:39

Композиція отримала назву Whatever It Takes.

Imagine Dragons
Imagine Dragons представили нову пісню
Гурт Imagine Dragons представив пісню Whatever It Takes. Ролик з піснею був опублікований на каналі колективу на YouTube.

Композиція увійде в новий альбом гурту Evolve, вихід якого запланований на 23 червня. Платівка складатиметься з 11 пісень.

Останній на даний момент альбом Imagine Dragons вийшов у 2015 році. Тоді платівці Smoke + Mirrors швидко вдалося завоювати перші рядки чартів. Альбом провів 64 тижня у рейтингу LP.

Читайте також: Гурт Gorillaz випустив чотири кліпи на пісні з майбутнього альбому

Раніше повідомлялося про те, що українська студія Gloria FX і ізраїльський режисер Ваня Хейман отримали нагороду за кращі візуальні ефекти для кліпу "Up & Up" гурту Coldplay.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги альбом пісня
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.51
EUR 29.06
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...