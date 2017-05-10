Гурт Imagine Dragons представив нову пісню

Композиція отримала назву Whatever It Takes.

Imagine Dragons представили нову пісню

Imagine Dragons представив пісню Whatever It Takes. Ролик з піснею був опублікований на каналі колективу на YouTube.

Композиція увійде в новий альбом гурту Evolve, вихід якого запланований на 23 червня. Платівка складатиметься з 11 пісень.

Останній на даний момент альбом Imagine Dragons вийшов у 2015 році. Тоді платівці Smoke + Mirrors швидко вдалося завоювати перші рядки чартів. Альбом провів 64 тижня у рейтингу LP.

Раніше повідомлялося про те, що українська студія Gloria FX і ізраїльський режисер Ваня Хейман отримали нагороду за кращі візуальні ефекти для кліпу "Up & Up" гурту Coldplay.