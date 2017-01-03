Гройсман пообіцяв виділити кошти на перевезення праху українського письменника Олександра Олеся в Київ

Прем'єр-міністр також анонсував створення спеціальної міжвідомчої комісії, яка буде займатися питаннями перепоховання останків великих українців на рідній землі.

Володимир Гройсман пообіцяв виділити гроші на перевезення останків знаменитого українця в Україну Василь Артюшенко, DT.UA

Прем'єр-міністр Українирозповів про те, що гроші на перевезення праху знаменитого українського письменника Олександра Олеся і його дружини в Київ будуть виділені урядом.

Прем'єр написав відповідний пост на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook у вівторок, 3 січня.

"Зараз МЗС вживає всіх необхідних заходів для якнайшвидшого вирішення цього питання в Чехії. У свою чергу уряд виділить усі необхідні кошти для перевезення останків одного з найвидатніших українських поетів у Київ", - написав Володимир Гройсман.

Він також зазначив, що прах видатних українців, зі згоди їх родичів, повинен бути похованим на рідній землі. І повідомив про створення на базі Міністерства культури України спеціальної міжвідомчої комісії, яка буде займатися перепохованням останків великих українців.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що в могилі Олеся і його дружини можуть поховати вихідця з України Володимира Михайлишина. За чеськими законами, після поховання родичі або друзі померлих повинні платити ренту за місце на кладовищі, розміром у 20 тисяч чеських крон на 10 років (приблизно 20 тисяч гривень — ред.). Михайлишин платив її добровільно до самої смерті. Однак після неї син Володимира Михайлишина захотів поховати батька в цій могилі.

Міністерству закордонних справ України спільно з Посольством України в Чехії вдалося домогтися тимчасового приміщення останків подружжя в депозитарій кладовища. Рішення про їх перепоховання повинні прийняти родичі Олеся, що проживають в Канаді.