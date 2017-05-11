Голову українського журі "Євробачення" не запросили на червону доріжку і саме шоу

Національне журі конкурсу дивиться виступи конкурсантів "по монітору".

Юрія Рибчинського не запросили на червону доріжку і саме "Євробачення"

Голова українського журі конкурсу "Євробачення-2017" поет Юрій Рибчинський в інтерв'юзізнався, що його не запросили ні на червону доріжку, ані на шоу в Міжнародному виставковому центрі.

"Мене не те, що на червону доріжку не запросили, мені поки взагалі не було як такого – навіть запрошення на конкурс "Євробачення". Хіба мені за цим потрібно звертатися до організаторів? Що можна говорити, якщо Джамалу не пустили на червону доріжку. В якій країні таке було? Людина виграла "Євробачення" і завдяки їй проходить сам конкурс. Але цього артиста не пускають на червону доріжку, на церемонію відкриття. Це ж якийсь театр абсурду. І ми, на жаль, у цьому "театрі" займаємо поки перше місце", - розповів Рибчинський.

Він також додав, що журі оцінює виступи конкурсантів "по монітору" і не впевнений, що йому вдасться побачити конкурс наживо.

"В журі п'ять осіб: Яна Прядко, Серж Гагарін, Софія Тарасова, Сергій Грачов і я. Працюємо. Але з нами не укладено жодних договорів. Ми не знаємо навіть – на яких засадах працюємо? Безкоштовно чи за гроші? Хоча я працюю в журі не перший раз і завжди така робота вважається оплачуваної", - заявив голова журі.

Читайте повністю інтерв'ю з Юрієм Рибчинським в свіжому номері газети "Дзеркало тижня. Україна".