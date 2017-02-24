"Гіркі жнива": своєчасна, але нерівномірна драма про геноцид в Україні - The Guardian

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Видання пише, що фільм про Голодомор, попри хороші наміри авторів, місцями вийшов не дуже якісним.

Фільм про Голодомор в Україні "Гіркі жнива" вийшов на екрани. кадр из к/ф

Прийнаймні, "Гіркі жнива" вийшли на екрани саме тоді, коли треба, якщо згадати новини про жорстокуі російські експансіоністські амбіції.

Про це в рецензії на західний фільм про Голодомор в Україні 1932-1933 років пише видання The Guardian.

"Путіна можна звинувачувати у вбивствах, але він не має нічого спільного з Йосипом Сталіним, який організував геноцид, заморивши голодом близько 10 мільйонів українців у 1932-1933 роках. Це звірство сьогодні відоме як Голодомор. Драма, чиїм режисером і співавтором сценарію виступив Джордж Менделюк, став одним з небагатьох західних фільмів, які стосуються цієї теми. І якщо одні можуть аплодувати намірам, якість виконання помітно нерівномірна", - йдеться в статті.

У фільмі йдеться про кохання сина козака Юрія (Макс Айронс) і місцевої красуні Наталки (Саманта Баркс). Невдовзі після їхнього весілля Йосип Сталін (Гарі Олівер) приходить до влади в СРСР, "і трактори смерті починають переорювати край".

Оглядач зауважує, що часом діалоги "неймовірно погані", а смерті фактично кожного важливого персонажа підкріплюється кадром з великою кількістю бутафорної крові.

"З іншого боку, деталі часового періоду вражають і, напевне, коштували серйозну копійку чи навіть дві. Фільм візуально виграє ще й тим, що був знятий на місці подій", - пише The Guardian.

Британське видання поставило фільму "Гіркі жнива" дві зірки з п'яти можливих. Нагадаємо, що фільм "Гіркі жнива" виходить в український прокат. Зйомки картини проходили в Україні та Англії.