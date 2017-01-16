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Фінальний епізод четвертого сезону "Шерлока" встановив антирекорд за кількістю переглядів

16 січня в 16:30

Епізод "Остання справа" подивилися 5,9 мільйонів глядачів.

шерлок
Останній епізод "Шерлока" подивилися 5,9 мільйонів осіб
Entertainment Weekly
Фінальний епізод четвертого сезону серіалу "Шерлок" показав найнижчий рейтинг за всю історію показу серіалу. Як повідомляє ВВС, епізод "Остання справа" подивилися 5,9 мільйонів глядачів, тоді як перший епізод подивилися 8,1 мільйона глядачів.

Разом з тим, як відзначають представники каналу, кількість переглядів буде істотно вище після обліку глядачів, які подивилися епізод за допомогою інших сервісів.

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Крім того, ВВС зазначає, що на даний момент займається розслідуванням того, яким чином версія фінального епізоду в озвучці російського Першого каналу витекла в мережу за кілька годин до прем'єри.

Раніше творці серіалу Марк Геттіс і Стівен Моффат натякнули на повернення Шерлока і Ватсона у п'ятому сезоні шоу.

За матеріалами: DT.UA
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Теги глядач серіал канал
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