Фінальний епізод четвертого сезону "Шерлока" встановив антирекорд за кількістю переглядів

Епізод "Остання справа" подивилися 5,9 мільйонів глядачів.
Разом з тим, як відзначають представники каналу, кількість переглядів буде істотно вище після обліку глядачів, які подивилися епізод за допомогою інших сервісів.
Крім того, ВВС зазначає, що на даний момент займається розслідуванням того, яким чином версія фінального епізоду в озвучці російського Першого каналу витекла в мережу за кілька годин до прем'єри.
Раніше творці серіалу Марк Геттіс і Стівен Моффат натякнули на повернення Шерлока і Ватсона у п'ятому сезоні шоу.DT.UA