Фінал Національного відбору на "Євробачення": онлайн-трансляція

Сьогодні стане відоме ім'я представника України на пісенному конкурсі.
У фіналі виступлять шість конкурсантів, які пройшли у фінал за результатами трьох півфіналів.
Порядок виступу учасників фіналу:
1. "Сальто Назад" – "Мамо"
2. MELOVIN – Wonder
3. O.Torvald – Time
4. ILLARIA – Thank You for My Way
5. TAYANNA – I Love You
6. ROZHDEN – Saturn
Крім того, на шоу виступлять також співачка Альма з піснею Requiem, яка цього року представлятиме Францію на конкурсі, і Кася Мош з піснею Flashlight – представниця Польщі на конкурсі.
Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення-2016" у Стокгольмі виграла українка Джамала з піснею "1944". За результатами голосування національних журі країн-учасниць "Євробачення" і смс-голосування глядачів Джамала набрала 534 бали. Україна отримала право організувати "Євробачення" наступного року, як країна-переможець.
9 вересня стало відомо, що містом, яке прийме пісенний конкурс "Євробачення-2017" стане Київ.
На засіданні 11 жовтня Кабінет міністрів України затвердив план підготовки до проведення "Євробачення" в Україні у 2017 році. Згідно з планом, Київська міська державна адміністрація та Національна телекомпанія України повинні забезпечити підготовку місць проведення "Євробачення", створити інфраструктуру і забезпечити трансляцію конкурсу.DT.UA