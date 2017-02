Фінал Національного відбору на "Євробачення": онлайн-трансляція

Сьогодні стане відоме ім'я представника України на пісенному конкурсі.

У Києві проходить фінал Національного відбору на "Євробачення" Eurovision.tv

У Києві розпочався фінал Національного відбору на "Євробачення" , за результатами якого стане відоме ім'я представника нашої країни на пісенному конкурсі в цьому році.

У фіналі виступлять шість конкурсантів, які пройшли у фінал за результатами трьох півфіналів.

Порядок виступу учасників фіналу:

1. "Сальто Назад" – "Мамо"

2. MELOVIN – Wonder

3. O.Torvald – Time

4. ILLARIA – Thank You for My Way

5. TAYANNA – I Love You

6. ROZHDEN – Saturn

Крім того, на шоу виступлять також співачка Альма з піснею Requiem, яка цього року представлятиме Францію на конкурсі, і Кася Мош з піснею Flashlight – представниця Польщі на конкурсі.

Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення-2016" у Стокгольмі виграла українка Джамала з піснею "1944". За результатами голосування національних журі країн-учасниць "Євробачення" і смс-голосування глядачів Джамала набрала 534 бали. Україна отримала право організувати "Євробачення" наступного року, як країна-переможець.

9 вересня стало відомо, що містом, яке прийме пісенний конкурс "Євробачення-2017" стане Київ.

На засіданні 11 жовтня Кабінет міністрів України затвердив план підготовки до проведення "Євробачення" в Україні у 2017 році. Згідно з планом, Київська міська державна адміністрація та Національна телекомпанія України повинні забезпечити підготовку місць проведення "Євробачення", створити інфраструктуру і забезпечити трансляцію конкурсу.