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Фінал Національного відбору на "Євробачення": онлайн-трансляція

25 лютого в 19:00

Сьогодні стане відоме ім'я представника України на пісенному конкурсі.

Евровидение
У Києві проходить фінал Національного відбору на "Євробачення"
Eurovision.tv
У Києві розпочався фінал Національного відбору на "Євробачення", за результатами якого стане відоме ім'я представника нашої країни на пісенному конкурсі в цьому році.

У фіналі виступлять шість конкурсантів, які пройшли у фінал за результатами трьох півфіналів.

Порядок виступу учасників фіналу:
1. "Сальто Назад" – "Мамо"
2. MELOVIN – Wonder
3. O.Torvald – Time
4. ILLARIA – Thank You for My Way
5. TAYANNA – I Love You
6. ROZHDEN – Saturn

Крім того, на шоу виступлять також співачка Альма з піснею Requiem, яка цього року представлятиме Францію на конкурсі, і Кася Мош з піснею Flashlight – представниця Польщі на конкурсі.

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Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення-2016" у Стокгольмі виграла українка Джамала з піснею "1944". За результатами голосування національних журі країн-учасниць "Євробачення" і смс-голосування глядачів Джамала набрала 534 бали. Україна отримала право організувати "Євробачення" наступного року, як країна-переможець.

9 вересня стало відомо, що містом, яке прийме пісенний конкурс "Євробачення-2017" стане Київ.

На засіданні 11 жовтня Кабінет міністрів України затвердив план підготовки до проведення "Євробачення" в Україні у 2017 році. Згідно з планом, Київська міська державна адміністрація та Національна телекомпанія України повинні забезпечити підготовку місць проведення "Євробачення", створити інфраструктуру і забезпечити трансляцію конкурсу.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Євробачення конкурс пісенний
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