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Фільм "Вартові галактики 2" виходить в український прокат

4 травня в 12:16

У фільмі з'явиться батько Пітера Квилла.

стражи галактики
"Вартові галактики" повертаються на екрани
Кинопоиск
У четвер, 4 травня, в український прокат виходить фільм "Вартові галактики 2", який стане продовженням картини 2014 року.

Фільм розповість про групу галактичних ізгоїв на чолі із злодієм на прізвисько Зоряний Лицар, які вимушені об'єднатися проти спільної загрози. У другій частині герої спробують розкрити таємницю справжнього походження Пітера Квілла.

У фільмі знялися Кріс Пратт, Зої Салдана, Дейв Батіста, Він Дізель, Бредлі Купер, а також Сильвестр Сталлоне і Курт Расселл.

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Фантастичний бойовик "Вартові Галактики" вийшов у прокат у 2014 році. Він був знятий за однойменною серією коміксів Marvel 2008 року. Фільм розповідає про команду супергероїв на чолі із Зоряним Лордом, які рятують галактику від задумів лиходія Ронана. Фільм зібрав у прокаті 774 мільйони доларів і був номінований на "Оскар"  за кращі візуальні ефекти кращий грим.

За матеріалами: DT.UA
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Теги фільм прокат Marvel
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