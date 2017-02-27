Фільм-переможець "Оскара"-2017 покажуть у Києві лише на двох сеансах

Головну статуетку "Оскара" за кращий фільм цьогоріч здобула соціальна драма Баррі Дженкінса "Місячне світло". Таким чином, не виправдались прогнози багатьох кіноекспертів відносно фільму "Ла-Ла ленд", котрому прогнозували тотальну перемогу.

«Місячне сяйво» не матиме в Україні широкого прокату Кинопоиск

"Місячне сяйво", на відміну від "Ла-Ла Ленд", поки що не матиме в Україні широкого прокату. Як повідомили DT.UA у Культурному центрі "Кінотеатр "Київ", картина Б.Дженкінса з'явиться на вітчизняних екранах найближчим часом лише в рамках Фестивалю американського кіно "Незалежність". Сам фест пройде у столиці з 2 по 6 березня. Фільми демонструватимуться мовою оригіналу з українськими субтитрами.

У програмі "Незалежності" також: біографічна драма "Лавінг" (режисер Джефф Ніколс), драма "Манчестр біля моря" (режисер Кеннет Лонерген), комедія "Причепа" (режисер Лорін Скаферія), трилер "Під покровом ночі" (режисер Том Форд). Передбачається також насичена програма документального кіно.

Володар головного "Оскара" - "Місячне сяйво" -- покажуть у столиці двічі, на вечірніх сеансах: 4 та 6 березня. Про широкий прокат буде відомо згодом.

Нагадаємо, що оскарівський фільм-переможець раніше отримав "Золотого глобуса" в категорії "Найкращий фільм", а також мав вісім номінацій на премію "Оскар". У "Місячному сяйві" розгортається історія в трьох частинах про життя афроамериканця Широна: спочатку дитини, згодом підлітка, а після і досвідченого чоловіка. Він живе у Маямі у період розквіту наркоторгівлі. Цей герой болюче переживає проблеми своєї сім'ї, а також усвідомлення власної нетрадиційної сексуальної орієнтації.

Кінокритики відзначають, що це не тільки гостросоціальний фільм, який піднімає важливі проблеми суспільного життя, але також і божественно красива стрічка про періоди становлення людини та її невимовної життєвої туги. Кінематографічна манера автора та його спосіб дещо розмито розповідати на екрані про кохання дозволяє деяким критикам порівнювати цей авторський стиль з почерком такого кіногуру як Вонг Кар-Вай.

Нагадаємо, що церемонія вручення премії "Оскар" відбулася в Лос-Анджелесі в ніч на 27 лютого. Вона завершилася помилковим врученням нагороди в категорії "Кращий фільм" мюзиклу "Ла-Ла Ленд". Помилка була відразу ж виправлена і статуетку отримав фільм "Місячне сяйво".