Фільм "Місячне сяйво" отримав головну нагороду незалежного кіно

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Картина Баррі Дженкінса "Місячне сяйво" здобула шість нагород Independent Spirit Awards. Церемонія пройшла напередодні вручення головної премії американського кіно, "Оскара".

"Місячне сяйво" Дженкінса стало лідером за кількістю нагород Independent Spirit Awards Оскарів" відбулося вручення кінопремії "Незалежний дух" (Independent Spirit Awards). Головний приз отримала стрічка "Місячне сяйво", яку вважають конкурентом мюзиклу "Ла-Ла Ленд" на церемонії вручення "Оскарів", повідомляє BBC Ukrainian.

Як відомо, "Незалежний дух" відзначає малобюджетні фільми, тому "Ла-Ла Ленд" не потрапив до числа номінантів.

Натомість "Місячне сяйво" отримало шість нагород цієї премії. Стрічку зняли за 25 днів, її бюджет склав 1,5 млн доларів. Проте вона вже зібрала в американському прокаті 21,5 млн.

Крім того, "Місячне сяйво" отримала вісім номінацій на "Оскар" ("Ла-Ла Ленд"отримав 14 – ред.).

Нагороди "Незалежного духу" отримали:

Найкращий повнометражний фільм – "Місячне сяйво";

Найкраща акторка - Ізабель Юппер - "Вона";

Найкращий актор - Кейсі Аффлек - "Манчестер біля моря";

Найкраща жіноча роль другого плану - Моллі Шеннон - "Інші люди";

Найкраща чоловіча роль другого плану - Бен Фостер - "За будь-яку ціну";

Найкращий режисер - Баррі Дженкінс - "Місячне сяйво";

Найкращий сценарій - Баррі Дженкінс і Тарелл Алвін Маккрейні - "Місячне сяйво".

Нагороджений за кращу чоловічу роль Кейсі Аффлек, у своїй промові торкнувся політичних тем.

"Політика цієї адміністрації (адміністрації президента США Дональда Трампа – ред.) - жахлива і довго не протримається. Вона справді неамериканська", - зазначив актор.

Очікується, що політичні настрої пануватимуть також на врученні "Оскарів".

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Церемонія нагородження премією "Оскар" відбудеться 26 лютого в Лос-Анджелесі. Рекорд за кількістю номінацій цього року встановив мюзикл "Ла-Ла Ленд", представлений в 13 категоріях (в одній з них він номінований двічі).