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Фільм "Assassin's Creed: Кредо вбивці" виходить в український прокат

5 січня в 14:53

Картина стала екранізацією однойменної серії ігор.

Assassin
Головні ролі у фільмі виконали Майкл Фассбендер і Маріон Котійяр
Кинопоиск
У четвер, 5 січня, в український прокат виходить фільм "Assassin's Creed: Кредо вбивці", заснований на серії комп'ютерних ігор Assassin's Creed.

Завдяки революційній технології, яка вивільняє генетичну пам'ять, Каллум Лінч переживає пригоди свого предка Агілара в Іспанії XV століття. Діставши неймовірні знання і здібності, Каллум битиметься з лицарями ордену тамплієрів у наш час.

Режисером фільму виступив Джастін Курзель, а головні ролі в ньому виконали Майкл Фассбендер і Маріон Котійяр.

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Раніше Forbes назвав найбільш провальні фільми 2016 року. Перше місце в списку зайняв фільм "Макс Стіл". При бюджеті в 10 мільйонів доларів фільм зібрав у світовому прокаті лише 4,4 мільйона, тобто творці змогли повернути всього 42% вкладених у створення картини коштів.

За матеріалами: DT.UA
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Теги фільм прокат пригоди
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