Фільм "Assassin's Creed: Кредо вбивці" виходить в український прокат

Картина стала екранізацією однойменної серії ігор.

Головні ролі у фільмі виконали Майкл Фассбендер і Маріон Котійяр Кинопоиск

У четвер, 5 січня, в український прокат виходить фільм "Assassin's Creed: Кредо вбивці" , заснований на серії комп'ютерних ігор Assassin's Creed.

Завдяки революційній технології, яка вивільняє генетичну пам'ять, Каллум Лінч переживає пригоди свого предка Агілара в Іспанії XV століття. Діставши неймовірні знання і здібності, Каллум битиметься з лицарями ордену тамплієрів у наш час.

Режисером фільму виступив Джастін Курзель, а головні ролі в ньому виконали Майкл Фассбендер і Маріон Котійяр.

Раніше Forbes назвав найбільш провальні фільми 2016 року. Перше місце в списку зайняв фільм "Макс Стіл". При бюджеті в 10 мільйонів доларів фільм зібрав у світовому прокаті лише 4,4 мільйона, тобто творці змогли повернути всього 42% вкладених у створення картини коштів.