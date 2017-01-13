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Емма Стоун, Меттью МакКонахі, Емі Адамс та інші зірки заспівали пісню I Will Survive

13 січня в 13:18

Ролик присвячений інавгурації Дональда Трампа.

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Зірки Голлівуду записали ролик, присвячений інавгурації Трампа
скриншот видео
Американський журнал W попросив зірок Голлівуду заспівати пісню Глорії Гейнор I Will Survive, яка була випущена в 1979 році. Ролик був опублікований на офіційному каналі журналу на YouTube і присвячений інавгурації Дональда Трампа.

У записі пісні взяли участь номінанти і володарі "Оскара" і "Золотого глобуса", в тому числі, Емма Стоун, Меттью МакКонахі, Емі Адамс, Кріс Пайн, Фелісіті Джонс, Наталі Портман та інші.

Інавгурація Трампа відбудеться 20 січня.

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Раніше повідомлялося, що обраний президент США Дональд Трамп отримав 304 голоси вибірників при 270 мінімально необхідних для обрання президентом.

Нагадаємо, 8 листопада, кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп виграв вибори президента США, заручившись підтримкою більшості виборців у більшості штатів.

За матеріалами: DT.UA
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Теги інавгурація президент США Стоун Трамп Адамс Макконахі зірка
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