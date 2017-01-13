Емма Стоун, Меттью МакКонахі, Емі Адамс та інші зірки заспівали пісню I Will Survive

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Ролик присвячений інавгурації Дональда Трампа.

Зірки Голлівуду записали ролик, присвячений інавгурації Трампа скриншот видео

Американський журнал W попросив зірок Голлівуду заспівати пісню Глорії Гейнор I Will Survive, яка була випущена в 1979 році. Ролик був опублікований на офіційному каналі журналу на YouTube і присвячений інавгурації Дональда Трампа.

У записі пісні взяли участь номінанти і володарі "Оскара" і "Золотого глобуса", в тому числі, Емма Стоун, Меттью МакКонахі, Емі Адамс, Кріс Пайн, Фелісіті Джонс, Наталі Портман та інші.

Інавгурація Трампа відбудеться 20 січня.

Раніше повідомлялося, що обраний президент США Дональд Трамп отримав 304 голоси вибірників при 270 мінімально необхідних для обрання президентом.

Нагадаємо, 8 листопада, кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп виграв вибори президента США, заручившись підтримкою більшості виборців у більшості штатів.