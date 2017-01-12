Емі Адамс отримала зірку на голлівудській Алеї слави

Актриса стала 2598 діячем культури, який удостоївся зірки на Алеї.

Емі Адамс удостоїлася зірки на Алеї слави Кинопоиск

Американська актриса Емі Адамс, відома за роллю у фільмі Дені Вільньова "Прибуття", отримала зірку на Алеї слави Голлівуду , повідомляється на офіційному сайті Алеї слави

Підтримати актрису на церемонії прийшли її чоловік, дочка, мати, а також Вільньов і її партнер по знімальному майданчику Джеремі Реннер.

Адамс стала вже 2598 діячем культури, який удостоївся зірки на Алеї слави.

Актриса знімалася у фільмах "Злови мене, якщо зможеш", "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості", "Афера по-американськи", "Майский жук" і "Боєць". У 2016 році вона увійшла до списку найбільш високооплачуваних кіноактрис за версією Forbes, зайнявши сьоме місце. Її доходи склали 13,5 мільйона доларів. Адамс — лауреат двох "Золотих глобусів".

У жовтні цього року зірку на Алеї слави отримав британський актор Г'ю Лорі.