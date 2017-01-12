Емі Адамс отримала зірку на голлівудській Алеї слави

Актриса стала 2598 діячем культури, який удостоївся зірки на Алеї.
Підтримати актрису на церемонії прийшли її чоловік, дочка, мати, а також Вільньов і її партнер по знімальному майданчику Джеремі Реннер.
Адамс стала вже 2598 діячем культури, який удостоївся зірки на Алеї слави.
Актриса знімалася у фільмах "Злови мене, якщо зможеш", "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості", "Афера по-американськи", "Майский жук" і "Боєць". У 2016 році вона увійшла до списку найбільш високооплачуваних кіноактрис за версією Forbes, зайнявши сьоме місце. Її доходи склали 13,5 мільйона доларів. Адамс — лауреат двох "Золотих глобусів".
У жовтні цього року зірку на Алеї слави отримав британський актор Г'ю Лорі.DT.UA