Ексгумація Олександра Олеся: родина Михайлишина пізно дізналася про те, хто похований у могилі

Коли стало відомо про те, що в могилі лежать останки українського поета, скасовувати церемонію похорону Володимира Михайлишина було вже запізно, розповів онук померлого.

Онук померлого Володимира Михайлишина розповів про те, чому сім'я вирішила поховати діда в могилі Олеся Ігор Булига

Онук померлого Володимира Михайлишина, якого поховали в могилі українського письменниката його дружини Віри Кандиби, запевняє, що його сім'я до останнього не знала про те, хто саме похований у могилі, повідомляє " Радіо Свобода ".

Марк Діан, що проживає у Швейцарії , розкрив журналістам обставини похорону Володимира Михайлишина.

"Було так, що дід купив собі могилу, він помер і ми його поховали в тій могилі, яку він собі купив. Про те, що там вже хтось лежить, ми не знали. Про те, що там лежав пан Кандиба (Олександр Олесь – ред.), ми не знали", - розповів Діан.

Молодий чоловік також повідомив про те, що він сам і його батьки дізналися про те, чий прах лежить у могилі, занадто пізно. Скасувати церемонію поховання було неможливо.

"Як тільки ми дізналися, то нічого вже, власне, змінити не могли. Батько так вирішив", - зазначив онук померлого.

Як відомо, Олександр Олесь помер у 1944 році. За чеськими законами, після поховання родичі або друзі померлих повинні платити ренту за місце на кладовищі, розміром у 20 тисяч чеських крон на 10 років (приблизно 20 тисяч гривень — ред.). За словами представників місцевої української громади, до недавнього часу ренту за могилу Олеся платив, за власною ініціативою, громадянин Чехії і виходець з України Володимир Михайлишин. Однак, коли Михайлишин помер, його син прийняв рішення поховати батька на могилі Олеся. 3 січня прах Олеся ексгумували і помістили в депозитарій кладовища.

Міністр інформполітики Юрій Стець зазначив у коментарі DT.UA, що відповідні державні установи вже поінформовані про проблему і намагаються вирішити її.

Президент України Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ організувати перевезення праху Олеся з Чехії в Україну, а Міністерству культури – організувати церемонію перепоховання.