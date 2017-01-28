Джордж Мартін представить нову розповідь зі світу "Гри престолів"

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Розповідь увійде в серію оповідань "Книга мечів".

Джордж Мартін випустить нову розповідь Википедия

Письменник Джордж Мартін випустить нову розповідь, дія якої відбуватиметься в світі "Гри престолів" . Як повідомляє NME , розповідь увійде в нову антологію під назвою "Книга мечів".

На фанатському сайті "Гри престолів" повідомляється про те, що розповідь включатиме в себе уривки з більш ранніх творів Мартіна "Принцеса і королева" і "Принц-шахрай". Повна версія "Принцеси і королеви" складалася з 80 тисяч слів, але тільки 30 тисяч увійшли в збірник "Небезпечні жінки".

Передбачається, що Мартін може написати повну історію будинку Таргаріенів, включаючи Мейгора Жорстокого і Ейніс Таргаріен – синів Ейгона Завойовника.

Джордж Мартін представив серію книг "Пісня льоду і полум'я", на написання якої його надихнула Війна білої й червоної троянди, у 1996 році. За мотивами книги знімається популярний серіал "Гра престолів". Сама історія на даний момент включається в себе п'ять книг, і письменник планує написати ще дві. Серія розійшлася у світі тиражем 58 мільйонів примірників.

Серіал "Гра престолів", який знімається на основі серії книг Мартіна, два роки поспіль став володарем 12 статуеток "Еммі", ставши, зокрема, кращим драматичним серіалом.