Джордж Мартін представить нову розповідь зі світу "Гри престолів"

Розповідь увійде в серію оповідань "Книга мечів".
На фанатському сайті "Гри престолів" повідомляється про те, що розповідь включатиме в себе уривки з більш ранніх творів Мартіна "Принцеса і королева" і "Принц-шахрай". Повна версія "Принцеси і королеви" складалася з 80 тисяч слів, але тільки 30 тисяч увійшли в збірник "Небезпечні жінки".
Передбачається, що Мартін може написати повну історію будинку Таргаріенів, включаючи Мейгора Жорстокого і Ейніс Таргаріен – синів Ейгона Завойовника.
Джордж Мартін представив серію книг "Пісня льоду і полум'я", на написання якої його надихнула Війна білої й червоної троянди, у 1996 році. За мотивами книги знімається популярний серіал "Гра престолів". Сама історія на даний момент включається в себе п'ять книг, і письменник планує написати ще дві. Серія розійшлася у світі тиражем 58 мільйонів примірників.
Серіал "Гра престолів", який знімається на основі серії книг Мартіна, два роки поспіль став володарем 12 статуеток "Еммі", ставши, зокрема, кращим драматичним серіалом.DT.UA