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Джордж Мартін представить нову розповідь зі світу "Гри престолів"

28 січня в 18:08

Розповідь увійде в серію оповідань "Книга мечів".

Джордж Мартин
Джордж Мартін випустить нову розповідь
Википедия
Письменник Джордж Мартін випустить нову розповідь, дія якої відбуватиметься в світі "Гри престолів". Як повідомляє NME, розповідь увійде в нову антологію під назвою "Книга мечів".

На фанатському сайті "Гри престолів" повідомляється про те, що розповідь включатиме в себе уривки з більш ранніх творів Мартіна "Принцеса і королева" і "Принц-шахрай". Повна версія "Принцеси і королеви" складалася з 80 тисяч слів, але тільки 30 тисяч увійшли в збірник "Небезпечні жінки".

Передбачається, що Мартін може написати повну історію будинку Таргаріенів, включаючи Мейгора Жорстокого і Ейніс Таргаріен – синів Ейгона Завойовника.

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Джордж Мартін представив серію книг "Пісня льоду і полум'я", на написання якої його надихнула Війна білої й червоної троянди, у 1996 році. За мотивами книги знімається популярний серіал "Гра престолів". Сама історія на даний момент включається в себе п'ять книг, і письменник планує написати ще дві. Серія розійшлася у світі тиражем 58 мільйонів примірників.

Серіал "Гра престолів", який знімається на основі серії книг Мартіна, два роки поспіль став володарем 12 статуеток "Еммі", ставши, зокрема, кращим драматичним серіалом.

За матеріалами: DT.UA
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