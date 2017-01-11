Джордж Лукас відкриє в Лос-Анджелесі музей вартістю мільярд доларів

Lucas Museum of Narrative Art буде відкрито в 2020 році.

Концепт Lucas Museum of Narrative Art

Режисер Джордж Лукас прийняв рішення відкрити в Лос-Анджелесі музей Lucas Museum of Narrative Art, вартість якого складе один мільярд доларів. Як повідомляє The Hollywood Reporter, у музеї будуть виставлені експонати з особистої колекції режисера, в тому числі, пов'язані з "Зоряними війнами" і іншими фільмами.

Музей буде розташовуватися на території Exposition Park, його відкриття заплановано на 4 травня 2020 року. Будівництво також могло йти на острові Трежер-Айленд в Сан-Франциско, але Лукас віддав перевагу Лос-Анджелесу.

Мер міста подякував режисера і його дружині за те, що вибір упав саме на Лос-Анджелес, і зазначив, що музей буде присвячений "не тільки "Зоряним війнам".

У 2012 році студія Disney придбала за 4 мільярди доларів кіностудію Lucasfilm, що володіє правами на зйомки "Зоряних війн". Disney планує зняти три фільми, безпосередньо пов'язаними з попередніми частинами кіносаги.

Режисером першого фільму з нової серії, "Пробудження Сили", став Джей Джей Абрамс. Другий і третій фільми поки не мають назви, але вже відомо, що наступна після "Пробудження Сили" частина кіносаги вийде на екрани 26 травня 2017 року — через сорок років з моменту прем'єри першого фільму "Зоряні Війни: Епізод IV. Нова надія".

У перший вікенд в Україні "Зоряні війни" зібрали 26 з половиною мільйонів гривень, а подивилися фільм 326 тисяч глядачів. Варто відзначити, що таким зборів "Зоряні війни: Пробудження сили" зобов'язані широкому релізу і високій вартості квитка (середня вартість 81 грн).

У світовому прокаті фільм встановив новий рекорд, зібравши мільярд доларів касових зборів за 12 днів у прокаті.