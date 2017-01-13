Джеймс Корден зіграє у жіночій версії "Одинадцяти друзів Оушена"

Корден зіграє слідчого, який підозрює головних героїнь картини в крадіжці.
За інформацією видання, Корден зіграє страхового слідчого, який підозрює головних героїнь картини у скоєнні крадіжки.
Стрічка стане жіночою версією популярної кримінальної комедії "Одинадцять друзів Оушена". Головні ролі в ній виконають Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Енн Хетеуей, Хелена Бонем Картер, Дакота Феннінг і Ріанна.
"Одинадцять друзів Оушена" — ремейк однойменного фільму 1960 року. Картина з'явилася на великому екрані у 2001 році і отримала високі оцінки критиків. У 2004 і 2007 роках вийшли продовження — "Дванадцять друзів Оушена" і "Тринадцять друзів Оушена". Головні ролі зіграли Джордж Клуні і Бред Пітт.
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