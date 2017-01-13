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Джеймс Корден зіграє у жіночій версії "Одинадцяти друзів Оушена"

13 січня в 17:47

Корден зіграє слідчого, який підозрює головних героїнь картини в крадіжці.

джеймс корден
Джеймс Корден зіграє у фільмі "Вісім подруг Оушена"
Кинопоиск
Британський актор і телеведучий Джеймс Корден приєднається до акторського складу фільму "Вісім подруг Оушена", повідомляє Deadline.

За інформацією видання, Корден зіграє страхового слідчого, який підозрює головних героїнь картини у скоєнні крадіжки.

Стрічка стане жіночою версією популярної кримінальної комедії "Одинадцять друзів Оушена". Головні ролі в ній виконають Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Енн Хетеуей, Хелена Бонем Картер, Дакота Феннінг і Ріанна.

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"Одинадцять друзів Оушена" — ремейк однойменного фільму 1960 року. Картина з'явилася на великому екрані у 2001 році і отримала високі оцінки критиків. У 2004 і 2007 роках вийшли продовження — "Дванадцять друзів Оушена" і "Тринадцять друзів Оушена". Головні ролі зіграли Джордж Клуні і Бред Пітт.

Раніше повідомлялося про те, що Джонні Депп зіграє в сиквелі фільму "Фантастичні тварини та де їх шукати".

За матеріалами: DT.UA
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Теги фільм Ріанна ремейк Хетевей
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