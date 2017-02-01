Джеймс Кемерон планує почати зйомки сиквела "Аватара" в серпні

Режисер працює одночасно над п'ятьма частинами фільму.
"Справа в тому, що я не зосереджений на "Аватарі 2". Я зосереджений на "Аватарі 2,3,4 і 5" в рівній мірі. Робота над ними ведеться однаково. Я тільки закінчив роботу над сценарієм "Аватара 5" і переходжу до процесу активної підготовки до зйомок. Робота з акторами розпочнеться вже в серпні", - розповів Кемерон.
Крім того, Кемерон відповів на припущення про те, що герой Леонардо ДіКапріо в "Титаніку" міг вижити, якби зайняв вільне місце на дошці поруч з Роуз. "Це дуже просто: відкриваєте 147 сторінку сценарію, і там написано, "Джек злазить з дошки і поступається їй місце, щоб вона могла вижити". І все. Можете аналізувати це як хочете", — пояснив він.
"Аватар" — найбільш касова картина в історії кіно. Вона вийшла у 2009 році і принесла прибуток у розмірі 2,7 мільярда доларів. Фільм з Семом Уортінгтоном і Зої Салдана у головних ролях був створений з використанням безлічі інноваційних прийомів, у тому числі технології захоплення руху.
Картина була номінована на "Оскар" в дев'яти категоріях і перемогла у трьох — "Краща операторська робота", "Кращі візуальні ефекти" і "Краща робота художника-постановника".
Раніше творці "Аватара" обіцяли випустити перший сиквел картини у 2015 році. Тоді продюсер фільмів Джона Ландау заявляв, що два фільми - продовження будуть самостійними творами із закінченим сюжетом, а не однією пригодою, розбитою на дві серії.DT.UA