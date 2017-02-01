Джеймс Кемерон планує почати зйомки сиквела "Аватара" в серпні

Режисер працює одночасно над п'ятьма частинами фільму.

Джеймс Кемерон працює одночасно над п'ятьма частинами нового фільму Кинопоиск

Режисер Джеймс Кемерон заявив про те, що збирається почати зйомки продовженняу серпні цього року. Відповідну заяву режисер зробив в інтерв'ю виданню The Daily Beast

"Справа в тому, що я не зосереджений на "Аватарі 2". Я зосереджений на "Аватарі 2,3,4 і 5" в рівній мірі. Робота над ними ведеться однаково. Я тільки закінчив роботу над сценарієм "Аватара 5" і переходжу до процесу активної підготовки до зйомок. Робота з акторами розпочнеться вже в серпні", - розповів Кемерон.

Крім того, Кемерон відповів на припущення про те, що герой Леонардо ДіКапріо в "Титаніку" міг вижити, якби зайняв вільне місце на дошці поруч з Роуз. "Це дуже просто: відкриваєте 147 сторінку сценарію, і там написано, "Джек злазить з дошки і поступається їй місце, щоб вона могла вижити". І все. Можете аналізувати це як хочете", — пояснив він.

"Аватар" — найбільш касова картина в історії кіно. Вона вийшла у 2009 році і принесла прибуток у розмірі 2,7 мільярда доларів. Фільм з Семом Уортінгтоном і Зої Салдана у головних ролях був створений з використанням безлічі інноваційних прийомів, у тому числі технології захоплення руху.



Картина була номінована на "Оскар" в дев'яти категоріях і перемогла у трьох — "Краща операторська робота", "Кращі візуальні ефекти" і "Краща робота художника-постановника".

Раніше творці "Аватара" обіцяли випустити перший сиквел картини у 2015 році. Тоді продюсер фільмів Джона Ландау заявляв, що два фільми - продовження будуть самостійними творами із закінченим сюжетом, а не однією пригодою, розбитою на дві серії.