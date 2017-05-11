Другий півфінал "Євробачення": пісні всіх конкурсантів

У другому півфіналі конкурсу виступлять 18 учасників.
За підсумками голосування глядачів і національних журі країн-учасниць "Євробачення" у фінал конкурсу, який відбудеться 13 травня, вийдуть 10 конкурсантів.
Учасники другого півфіналу
Сербія: Тіяна Богичевич — In Too Deep
Австрія: Натан Трент — Running On Air
Македонія: Яна Бурческа — Dance Alone
Мальта: Клаудія Фаниелло — Breathlessly
Румунія: Ілінка і Алекс Флоря — Yodel It!
Нідерланди: OG3NE — Lights and Shadows
Угорщина: Йоци Папай — Origo
Данія: Аня Ніссен — Where I Am
Ірландія: Брендан Мюррей — Dying to Try
Сан-Марино: Валентина Монетт і Джиммі Вілсон — Spirit of the Night
Хорватія: Жак Худек — My Friend
Норвегія: JOWST — Grab The Moment
Швейцарія: Timebelle — Apollo
Білорусь: NAVIBAND — Гістория Майго Жыцця
Болгарія: Крістіан Костів — Beautiful Mess
Литва: Fusedmarc — Rain Of Revolution
Естонія: Койт Тооме і Лаура — Verona
Ізраїль: Імрі Зів — I Feel Alive
DT.UA