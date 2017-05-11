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Другий півфінал "Євробачення": пісні всіх конкурсантів

11 травня в 11:38

У другому півфіналі конкурсу виступлять 18 учасників.

Евровидение1
Сьогодні в Києві відбудеться другий півфінал "Євробачення"
Eurovision.tv
11 травня в Києві відбудеться другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2017", за результатами якого будуть визначені імена учасників, які отримали право представляти свою країну у фіналі конкурсу.

За підсумками голосування глядачів і національних журі країн-учасниць "Євробачення" у фінал конкурсу, який відбудеться 13 травня, вийдуть 10 конкурсантів.

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Учасники другого півфіналу

Сербія: Тіяна Богичевич — In Too Deep

Австрія: Натан Трент — Running On Air

Македонія: Яна Бурческа — Dance Alone

Мальта: Клаудія Фаниелло — Breathlessly

Румунія: Ілінка і Алекс Флоря — Yodel It!

Нідерланди: OG3NE — Lights and Shadows

Угорщина: Йоци Папай — Origo

Данія: Аня Ніссен — Where I Am

Ірландія: Брендан Мюррей — Dying to Try

Сан-Марино: Валентина Монетт і Джиммі Вілсон — Spirit of the Night

Хорватія: Жак Худек — My Friend

Норвегія: JOWST — Grab The Moment

Швейцарія: Timebelle — Apollo

Білорусь: NAVIBAND — Гістория Майго Жыцця

Болгарія: Крістіан Костів — Beautiful Mess

Литва: Fusedmarc — Rain Of Revolution

Естонія: Койт Тооме і Лаура — Verona

Ізраїль: Імрі Зів — I Feel Alive

 

За матеріалами: DT.UA
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Теги конкурс Євробачення півфінал
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