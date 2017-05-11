Другий півфінал "Євробачення 2017": онлайн-трансляція

Трансляція розпочнеться о 22:00 за Києвом.
У другому півфіналі виступлять 18 учасників, 10 з яких вийдуть у фінал.
Як повідомляють організатори шоу, у другому півфіналі очікується виступ ведучих "Євробачення", які співатимуть і гратимуть на музичних інструментах.
Порядок виступу учасників у півфіналі:
- Сербія: Тіяна Богичевич — In Too Deep
- Австрія: Натан Трент — Running On Air
- Македонія: Яна Бурческа — Dance Alone
- Мальта: Клаудія Фаниелло — Breathlessly
- Румунія: Ілінка і Алекс Флоря — Yodel It!
- Нідерланди: OG3NE — Lights and Shadows
- Угорщина: Йоци Папай — Origo
- Данія: Аня Ніссен — Where I Am
- Ірландія: Брендан Мюррей — Dying to Try
- Сан-Марино: Валентина Монетт і Джиммі Вілсон — Spirit of the Night
- Хорватія: Жак Худек — My Friend
- Норвегія: JOWST — Grab The Moment
- Швейцарія: Timebelle — Apollo
- Білорусь: NAVIBAND — Гістория Майго Жыцця
- Болгарія: Крістіан Костів — Beautiful Mess
- Литва: Fusedmarc — Rain Of Revolution
- Естонія: Койт Тооме і Лаура — Verona
- Ізраїль: Імрі Зів — I Feel Alive
Трансляція півфіналу розпочнеться о 22:00 за Києвом.
DT.UA проведе текстову трансляцію другого півфіналу "Євробачення".
DT.UA