Другий півфінал "Євробачення 2017": онлайн-трансляція

Трансляція розпочнеться о 22:00 за Києвом.

Сьогодні будуть визначені всі фіналісти "Євробачення" Eurovision.tv

11 травня в Києві відбудеться другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення", за результатами якого стануть відомі імена всіх фіналістів.

У другому півфіналі виступлять 18 учасників, 10 з яких вийдуть у фінал.

Як повідомляють організатори шоу, у другому півфіналі очікується виступ ведучих "Євробачення", які співатимуть і гратимуть на музичних інструментах.

Порядок виступу учасників у півфіналі:

Сербія: Тіяна Богичевич — In Too Deep Австрія: Натан Трент — Running On Air Македонія: Яна Бурческа — Dance Alone Мальта: Клаудія Фаниелло — Breathlessly Румунія: Ілінка і Алекс Флоря — Yodel It! Нідерланди: OG3NE — Lights and Shadows Угорщина: Йоци Папай — Origo Данія: Аня Ніссен — Where I Am Ірландія: Брендан Мюррей — Dying to Try Сан-Марино: Валентина Монетт і Джиммі Вілсон — Spirit of the Night Хорватія: Жак Худек — My Friend Норвегія: JOWST — Grab The Moment Швейцарія: Timebelle — Apollo Білорусь: NAVIBAND — Гістория Майго Жыцця Болгарія: Крістіан Костів — Beautiful Mess Литва: Fusedmarc — Rain Of Revolution Естонія: Койт Тооме і Лаура — Verona Ізраїль: Імрі Зів — I Feel Alive

Трансляція півфіналу розпочнеться о 22:00 за Києвом.

DT.UA проведе текстову трансляцію другого півфіналу "Євробачення".