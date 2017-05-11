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Другий півфінал "Євробачення 2017": онлайн-трансляція

11 травня в 18:30

Трансляція розпочнеться о 22:00 за Києвом.

Евровидение1
Сьогодні будуть визначені всі фіналісти "Євробачення"
Eurovision.tv
11 травня в Києві відбудеться другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення", за результатами якого стануть відомі імена всіх фіналістів.

У другому півфіналі виступлять 18 учасників, 10 з яких вийдуть у фінал.

Як повідомляють організатори шоу, у другому півфіналі очікується виступ ведучих "Євробачення", які співатимуть і гратимуть на музичних інструментах.

Порядок виступу учасників у півфіналі:

  1. Сербія: Тіяна Богичевич — In Too Deep 
  2. Австрія: Натан Трент — Running On Air 
  3. Македонія: Яна Бурческа — Dance Alone
  4. Мальта: Клаудія Фаниелло — Breathlessly 
  5. Румунія: Ілінка і Алекс Флоря — Yodel It! 
  6. Нідерланди: OG3NE — Lights and Shadows 
  7. Угорщина: Йоци Папай — Origo 
  8. Данія: Аня Ніссен — Where I Am 
  9. Ірландія: Брендан Мюррей — Dying to Try 
  10. Сан-Марино: Валентина Монетт і Джиммі Вілсон — Spirit of the Night 
  11. Хорватія: Жак Худек — My Friend 
  12. Норвегія: JOWST — Grab The Moment 
  13. Швейцарія: Timebelle — Apollo 
  14. Білорусь: NAVIBAND — Гістория Майго Жыцця
  15. Болгарія: Крістіан Костів — Beautiful Mess 
  16. Литва: Fusedmarc — Rain Of Revolution 
  17. Естонія: Койт Тооме і Лаура — Verona 
  18. Ізраїль: Імрі Зів — I Feel Alive

Трансляція півфіналу розпочнеться о 22:00 за Києвом.

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DT.UA проведе текстову трансляцію другого півфіналу "Євробачення".

 

 

За матеріалами: DT.UA
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Теги Євробачення Київ трансляція
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