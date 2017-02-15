Disney обрала нового актора на роль R2-D2

Роль дроїда виконає актор Джиммі Ві.

Роль R2-D2 виконає Джиммі Ві

Студія Disney заявила про те, що роль дроїда R2-D2 у восьмому епізоді "Зоряних війн", який отримав назву "Останній джедай" , зіграє актор Джиммі Ві. Як повідомляє The Verge , Ві відомий за ролями у серіалі "Доктор Хто" і фільмах про Гаррі Поттера.

Ві замінить Кеннета Бейкера, який виконував роль дроїда в інших фільмах кіносаги і помер у минулому році. Як зазначає видання, обидва актора вже працювали разом на зйомках "Пробудження сили", але тоді Ві не вдалося отримати роль дроїда.

"Кенні був фантастичним актором, який навчив мене всім трюкам, що дозволили йому зробити R2-D2 живим, і я продовжу використовувати їх для того, щоб вшанувати його пам'ять", - заявив Ві.

У 2012 році студія Disney придбала за 4 мільярди доларів кіностудію Lucasfilm, що володіє правами на зйомки "Зоряних війн". Disney планувала зняти три фільми, безпосередньо пов'язаними з попередніми частинами кіносаги, і кілька спін-оффів.

У грудні 2015 року на екрани вийшов фільм "Зоряні війни: Пробудження сили".

6 січня фільм побили рекорд за зборами в Північній Америці, який належав "Аватару".

27 грудня повідомлялося, що фільм встановив рекорд по швидкості касових зборів: за перші 12 днів прокату картина Джей Джей Абрамса зібрала мільярд доларів. Попереднє досягнення належало "Світу Юрського періоду", який заробив таку суму за 13 днів прокату. Пізніше касові збори фільму подолали позначку у два мільярди доларів.

У перший вікенд в Україні "Зоряні війни" зібрали 26 з половиною мільйонів гривень, а подивилися фільм 326 тисяч глядачів.