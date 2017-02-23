Девід Боуї посмертно отримав дві нагороди Brit Awards

Музикант був визнаний "Кращим виконавцем" і отримав нагороду за кращий альбом.

Девід Боуї посмертно був визнаний кращим музикантом Кинопоиск

Легендарний британський рок-музикант Девід Боуї , який пішов з життя у минулому році, посмертно отримав дві нагороди премії Brit Awards. Як повідомляє Reuters , Боуї був визнаний кращим виконавцем, а його платівка Blackstar отримала нагороду в категорії "Кращий альбом".

Церемонія нагородження премією відбулася 22 лютого. Першу статуетку від імені Боуї отримав американський актор Майкл Карлайл Хол, другу — син музиканта Дункан Джонс.

Боуї став першим виконавцем, який був удостоєний нагороди Brit Awards посмертно.

Раніше повідомлялося про те, що альбом Боуї "Blackstar", який вийшов за два дні до смерті музиканта, очолив чарт журналу Billboard. За перший тиждень було продано 181 тисячу копій альбому, що стало найбільшою кількістю проданих екземплярів альбомів Боуї з 1991 року. Крім того, "Blackstar" перервав лідерство альбому Адель "25".

Останній альбом Боуї був високо оцінений критиками. Журнал Rolling Stone охарактеризував Blackstar як "найкращий антипоп-музичний шедевр Боуї з сімдесятих років".