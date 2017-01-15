Девід Боуї і Леонард Коен номіновані на премію Brit Awards

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Виконавці пішли з життя в 2016 році.

Девід Буои посмертно номінований на отримання премії Brit Awards Кинопоиск

Боуї номінований на отримання премії у категорії "Британський сольний виконавець". Крім нього в цій категорії номіновані також Крейг Девід, Скепта, Кано і Майкл Ківанука. Коен же опинився в номінації "Міжнародний сольний виконавець". Разом з ним представлені Бруно Марс, Дрейк, Бон Івер і The Weeknd.

Композитор, співак, актор і художник Девід Боуї помер 10 січня 2016 року, через два дні після свого 69-річчя і випуску 25-го студійного альбому Blackstar. До цього півтора року артист боровся з раком печінки.



Про смерть канадського співака, поета і письменника Леонарда Коена стало відомо 11 листопада 2016-го. Йому було 82 роки.