Держкомтелерадіо знайшло заміну менеджерам, які залишили конкурс "Євробачення"

Знайти менеджерів допомогла влада.

На "Євробачення" знайшли нових менеджерів Василь Артюшенко, DT.UA

Менеджерам, які раніше залишили команду з підготовки до міжнародного пісенного конкурсу " Євробачення " у 2017 році, знайшли заміну, повідомляє Державний комітет з питань телебачення і радіомовлення.

"По-перше, швидко знайти нових співробітників вдалося завдяки тому, що мала місце значна підтримка з боку всіх владних структур України та міста Києва. А по-друге, люди, які пішли, "не телевізійно-виробнича команда, а члени івент-команди і комерційної частини команди, хто безпосередньо не впливає на телевізійне шоу і підготовку", - повідомив заступник керівника ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (ПОА НСТУ) Павло Грицак.

За його словами, кадрові зміни в команді, яка відповідає за підготовку до конкурсу, вимагають схвалення з боку Європейського мовного союзу (засновник і власник конкурсу), пропозиції по кандидатурах вже направлені на затвердження.

"Івент-менеджер обраний спільно з містом Києвом, оскільки дуже багато подій навколо "Євробачення-2017" пройде в Києві. На посаду комерційного директора пісенного конкурсу претендує людина, яка працювала понад 15 років у Національній телерадіокомпанії України і займалась всіма спонсорськими та маркетинговими проектами, зокрема конкурсом "Євробачення-2005" та дитячим пісенним конкурсом "Євробачення-2009", "Євро-2012" та іншими подіями", - заявив Грицак.

За його словами, протягом 2 днів зі старту продажів продано 9 384 тис. квитків вартістю від 8 до більш 500 євро. Всього планується продати майже 70 тис. квитків на 9 подій конкурсу: фінал, два півфінали, їхні репетиції і генеральні репетиції.

6 лютого також почалося бронювання номерів в офіційних готелях "Євробачення-2017" для іноземних делегацій. За перший день забронювала номери 21 делегація.

Згідно з інформацією Держкомтелерадіо, зараз також збираються пропозиції від компаній, які могли б забезпечити підготовку, установку, експлуатацію і демонтаж конструкцій глядацьких трибун. Стартував тендер на послуги із забезпечення відеозйомки і формування телевізійного сигналу, а також з організації та проведення акредитації учасників, членів делегацій, вболівальників, преси, персоналу і гостей пісенного конкурсу.

13 лютого частина працівників "Національної громадської телерадіокомпанії України", яка працювала над організацією пісенного конкурсу "Євробачення 2017" у Києві, заявила про вихід з проекту. Причиною такого рішення є конфлікт з новим фактичним керівником конкурсу.