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Дем'єн Шазелл став наймолодшим режисером-володарем "Оскара"

27 лютого в 07:07

Режисер зняв мюзикл "Ла-Ла Ленд".

дэмьен шазелл
Дем'єн Шазелл отримав "Оскар" за "Ла-Ла Ленд"
У Лос-Анджелесі проходить церемонія вручення премії "Оскар". Рекордсмен за кількістю номінацій цього року мюзикл "Ла-Ла Ленд" вже отримав шість статуеток, у тому числі в категорії "Кращий режисер".

Перемога дозволяє 32-річному Дэмьену Шазеллу стати наймолодшим режисером, який отримував "Оскар" в цій категорії.

Мюзикл також отримав нагороди в категоріях "Краща пісня", "Краща операторська робота", "Краща актриса", "Краща пісня" і "Краща музка".

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Раніше повідомлялося про те, що "Ла-Ла Ленд" став лідером за кількістю виграних статуеток "Золотий глобус". Він переміг у всіх семи номінаціях, де був представлений, таким чином устновив новий рекорд в історії "Золотого глобуса".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Оскар мюзикл номінація
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