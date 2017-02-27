Дем'єн Шазелл став наймолодшим режисером-володарем "Оскара"

Режисер зняв мюзикл "Ла-Ла Ленд".
Перемога дозволяє 32-річному Дэмьену Шазеллу стати наймолодшим режисером, який отримував "Оскар" в цій категорії.
Мюзикл також отримав нагороди в категоріях "Краща пісня", "Краща операторська робота", "Краща актриса", "Краща пісня" і "Краща музка".
Раніше повідомлялося про те, що "Ла-Ла Ленд" став лідером за кількістю виграних статуеток "Золотий глобус". Він переміг у всіх семи номінаціях, де був представлений, таким чином устновив новий рекорд в історії "Золотого глобуса".DT.UA