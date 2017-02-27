Дем'єн Шазелл став наймолодшим режисером-володарем "Оскара"

Режисер зняв мюзикл "Ла-Ла Ленд".

Дем'єн Шазелл отримав "Оскар" за "Ла-Ла Ленд"

У Лос-Анджелесі проходить церемонія вручення премії "Оскар". Рекордсмен за кількістю номінацій цього року мюзикл "Ла-Ла Ленд" вже отримав шість статуеток, у тому числі в категорії "Кращий режисер".

Перемога дозволяє 32-річному Дэмьену Шазеллу стати наймолодшим режисером, який отримував "Оскар" в цій категорії.

Мюзикл також отримав нагороди в категоріях "Краща пісня", "Краща операторська робота", "Краща актриса", "Краща пісня" і "Краща музка".

Раніше повідомлялося про те, що "Ла-Ла Ленд" став лідером за кількістю виграних статуеток "Золотий глобус". Він переміг у всіх семи номінаціях, де був представлений, таким чином устновив новий рекорд в історії "Золотого глобуса".